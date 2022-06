Ryūichi Sakamoto combatte contro un cancro al quarto stadio: “Voglio fare musica fino alla fine” Il compositore e musicista Ryūichi Sakamoto sta combattendo contro un cancro al retto arrivato al quarto stadio. Lo ha raccontato in un saggio intitolato “Quante altre volte vedrò la luna piena?”.

A cura di Stefania Rocco

Il compositore, pianista e membro della Yellow Magic Orchestra Ryūichi Sakamoto sta combattendo contro un cancro al retto arrivato al quarto stadio. Lo ha raccontato in un articolo pubblicato sulla rivista letteraria giapponese Shincho (attraverso Japan Times). L’articolo, intitolato “Living with cancer”, è il primo di una serie cui è stato dato il titolo “Quante altre volte vedrò la luna piena?”.

Ryūichi Sakamoto lotta contro un cancro al retto

Il musicista e compositore sta lottando contro un cancro al retto, scoperto nel 2021. "Spero di fare musica ancora per un po'", aveva affermato in quell'occasione motivando così la decisione di continuare a lavorare. Nel 2014 aveva già affrontato e vinto un cancro alla gola. Secondo quanto ha raccontato, il cancro sarebbe già in fase avanzata. Alla fine dello scorso anno, il compositore si era già sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere il cancro dopo che si era già esteso a entrambi i polmoni. “Dato che sono arrivato così lontano nella vita, spero di poter fare musica fino al mio ultimo momento, come Bach e Debussy che adoro”, ha scritto il compositore 70enne.

La carriera di Ryūichi Sakamoto

Musicista, compositore e attore giapponese, Sakamoto ha firmato alcune colonne sonore di fama mondiale come Furyo, L'ultimo imperatore e Il tè nel deserto. Vinse un Oscar nel 1987 per la colonna sonora del film di Bernardo Bertolucci. Più di recente, ha contribuito alla realizzazione delle colonne sonore di Chiamami con il tuo nome, di Luca Guadagnino, e Revenant – Redivivo, film che è valso a Leonardo Di Caprio il primo premio Oscar della sua carriera. Nel 2019 ha ristampato per la prima volta fuori dal Giappone Thousand Knives of Ryuichi Sakamoto , l'iconico album pubblicato nel 1978.