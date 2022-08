RTL 102.5 Power Hits Estate 2022, la scaletta dei cantanti all’Arena di Verona e dove vederlo Andrà in onda questa sera RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 che decreterà il tormentone di questa estate: ecco tutti i cantanti che si esibiranno.

A cura di Redazione Music

È tutto pronto per l'appuntamento con RTL 102.5 Power Hits Estate 2022, ovvero l'evento che come ogni anno si tiene verso la fine della stagione estiva e decreta la canzone che ha conquistato l'estate 2022. Il tormentone, insomma, che caratterizzerà, nel tempo, l'estate appena trascorsa: sul palco saranno alcuni dei cantanti che con la loro musica hanno segnato questi ultimi mesi e che nei mesi scorsi si sono alternati negli altri appuntamenti musicali estivi andati in onda in tv. Nella serata condotta da Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese, quindi, si potranno vedere artisti come Amoroso, Fedez, Blanco, Elodie, Fabri Fibra, Ghali, Francesca Michielin, Marco Mengoni, Rocco Hunt e Sangiovanni, tra gli altri. Tra gli ospiti speciali anche Eros Ramazzotti e Biagio Antonacci.

La scaletta dei cantanti al Power hits a Verona stasera

Sebbene non sia ancora stata svelata quale sarà la scaletta, quindi l'ordine con cui gli artisti saliranno sul palco, c'è già l'elenco completo dei cantanti che si esibiranno. Un occhio particolare va senza dubbio al trio formato da Fedez, Tananai e Mara Sattei che, stando ai numeri, dovrebbe vincere la competizione a mani basse. Il singolo estivo del trio, infatti, è stato in testa nella classifica FIMi per quasi tutta l'estate, risultando anche uno dei pezzi più trasmessi dalle radio italiane. Ecco l’elenco completo dei cantanti che si esibiranno:

Alessandra Amoroso,

Alfa, Ariete,

Baby K,

Blanco,

Boomdabash & Annalisa,

Carl Brave e Noemi,

Coez,

Darin,

Elodie,

Fabri Fibra & Maurizio Carucci,

Fedez, Tananai, Mara Sattei,

Follya,

Francesca Michielin,

Francesco Gabbani,

Franco126 e Loredana Bertè,

Fred De Palma,

Ghali,

Gianni Morandi,

Irama,

La Rappresentante di Lista,

Madame,

Malika Ayane,

Marco Mengoni,

Myss Keta,

Pinguini Tattici Nucleari,

Psicologi,

Rhove,

Rocco Hunt, Elettra Lamborghini,

Rkomi,

Sangiovanni

Tommaso Paradiso.

Dove vedere l'evento in diretta tv, radio e streaming

Per chi vorrà seguire Power Hits Estate 2022 le possibilità saranno varie, visto che si potrà ascoltare in radiovisione, oppure vederlo anche in tv. L'evento, infatti, sarà trasmesso dalle 20:45 su RTL 102.5, ed in streaming su RTL 102.5 Play. A reti unificate: Radio Zeta, Sky Uno, TV8 e NOW. Lorenzo Suraci, presidente RTL 102.5, pone l'attenzione sul ritorno post pandemico: "Si torna a capienza piena nella bellissima e suggestiva Arena di Verona. Sarà un vero e proprio show con la musica dal vivo. Il Power Hits Estate 2022 è un punto di riferimento per l’industria discografica, le case discografiche vogliono partecipare all’evento con tutti i loro artisti ed i loro grandi successi".