Rondodasosa dissa, Sfera Ebbasta risponde: “Sono a Ibiza col conto pieno. Io ho già vinto, tu?” Dopo i problemi in Italia che lo hanno costretto a trasferirsi in Inghilterra, Rondodasosa torna a parlare della scena italiana durante la sua esibizione alla trasmissione “Plugged In” del producer Fumez the Engineer. Il rapper di San Siro ha dissato pubblicamente Sfera Ebbasta e la sua compagna Angelina Lacour. Non si è lasciata attendere la risposta del rapper di Cinisello che ha affermato: “Sono a Ibiza col conto pieno. Io ho già vinto, tu?”.

A cura di Vincenzo Nasto

Il rumore degli scontri sembra travolgere anche la voglia di fare musica da parte di Rondodasosa, il rapper di San Siro emigrato in Inghilterra dopo il daspo Willy, che dopo aver provocato scontri social tra i quartieri di San Siro e Rozzano nella faida contro Paky, ha deciso di spostarsi più a nord-est, precisamente località Cinisello. Questa volta a essere attaccato è Sfera Ebbasta, il rapper che ha pubblicato "Famoso" a novembre 2020, svegliato dal suono delle campane social, soprattutto Twitter, che lo avvisavamo di un dissing arrivato in diretta durante l'esibizione a Londra di Rondodasosa. L'attacco è arrivato infatti durante la registrazione di "Plugged In", trasmissione del producer Fumez The Engineer, in cui il rapper milanese ha parlato della partner di Sfera Ebbasta, Angelina, commentando il suo passato a Ibiza e apostrofando il cantante di Cinisello come l'ennesimo nemico da combattere. Una storia che sembra rimarcare ancor di più la proposta social di Rondodasosa, che nel pieno spirito di emulazione statunitense, sta cercando di colpire i suoi diretti interessati, partendo dalle proposte stravaganti, come l'invito a un incontro di boxe diretto a Paky, e adesso il dissing social con uno degli artisti più rappresentativi della scena italiana.

L'arrivo in Inghilterra di Rondodasosa e la partecipazione a Plugged In

Non aveva sorpreso nelle scorse settimane il trasferimento di Rondodasosa in Inghilterra, un processo cominciato ben prima del daspo Willy che ha costretto il giovane cantante a lasciare la città di Milano, e che risiede anche nelle connessioni avute da Rondodasosa nel periodo immediatamente precedente all'incidente. Infatti, dopo la collaborazione con Central Cee in "Movie" e il remix di "Body" di Tiom Wayne e Russ Millions con Capo Plaza, l'incidenza del pubblico britannico nel successo e negli stream del rapper di San Siro era più che nominale e tracciava una possibile platea da conquistare, anche in lingua italiana. Prima di andare via, il rapper aveva chiuso alcuni dei dissing aperti nei mesi precedenti, anche quello che interessava lo scontro tra Rozzano e San Siro che aveva visto come protagonisti lui e Paky, incoronata dalla proposta di incontrarsi su un ring per boxare, altra trovata presa in prestito dagli Stati Uniti. L'arrivo in Inghilterra aveva bisogno di una grande vetrina, e quale occasione più grande per Rondodasosa di registrare un freestyle in uno degli studi più virali in Uk, come quello di Fumez The Engineer. Ecco che Rondodasosa ha pubblicato nelle ultime ore la sua partecipazione al programma "Plugged in", in cui si è esibito in un freestyle in italiano e uno in inglese e dove ha deciso di dissare Sfera Ebbasta, il rapper "Famoso" di Cinisello.

L'attacco a Sfera Ebbasta e la risposta del rapper di "Famoso"

Dopo riferimenti più o meno chiari sulle dinamiche tra Rondodasosa e gli altri rapper italiani, il cantante volato in Inghilterra ha deciso di parlare di Sfera Ebbasta attraverso la sua compagna Angelina Lacour, la modella 26enne che da anni accompagna il rapper di Cinisello. Nel suo freestyle Rondodasosa canta: "Il tuo uomo è un rapper famoso, ma tu facevi la t*** a Ibiza, trap dentro al club, sei stato massacrato, avevi perso i denti, sembravi photoshoppato". Il brano, anticipato anche in alcune stories di Instagram, è arrivato alle orecchie di Sfera Ebbasta, che deciso di rispondere ironicamente su Twitter: "I rapper italiani dovrebbero concentrarsi sulla loro carriera più che sulla mia. Dissarmi è come dissarsi da solo". Sfera ha poi continuato con il riferimento su Ibiza e sul passato della sua partner scrivendo: "Sono a Ibiza col conto pieno, stavo a Cinisello con 2€ in tasca … io ho già vinto , tu? Questo discorso vale per tutti… faccio finta di non vedere e non sentire solo perché non ho tempo da perdere, dal 2016 ad oggi in tanti hanno fatto bla bla bla , dove sono ora???". Sfera Ebbasta ha poi voluto chiudere la questione con un ultimo tweet, affermando: "Il mio unico rivale è riflesso nello schermo del telefono , dont talk to me".