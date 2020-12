in foto: Kanye West (Robin Marchant/Getty Images for Ralph Lauren)

Kanye West è tornato alla musica dopo le velleità elettorali, con una fallimentare candidatura alle Presidenziali americane dello scorso novembre. Quello che resta nella storia come uno dei rapper che ha trainato il genere in questi ultimi anni, da un po' ha preso anche una strada che alla musica unisce la sua religiosità. Da anni, ormai, il rapper più che tenere discorsi e interviste predica e così a un anno esatto dall'uscita di "Jesus is King", Kanye West ha pubblicato un nuovo EP assieme al suo Sunday Service Choir. L'album si chiama "Emmanuel" e non pensate che abbia a che fare col rap.

Com'è il nuovo album di Kanye West

Stando alla nota stampa, infatti, Emmanuel significa "Dio è con noi" e la musica rientra in quella che generalmente chiamiamo musica sacra, anzi per la precisione sempre nel comunicato si legge che l'Ep è composto da "musica nuova di ispirazione antica e latina" e non è un caso che sia uscito il 25 dicembre per celebrare "la nascita di Gesù". Insomma, ancora una volta Kanye West fa riferimenti religiosi e anche se l'album esce a nome del Coro e non direttamente suo, è lui che ha scritto tutte le musiche di queste cinque canzoni e ne è anche il produttore artistico.

Il nuovo album Emmanuel

Insomma, il secondo atto del Sunday Service Choir è molto diverso dal primo, che giovava più con sonorità Gospel, al punto che l'album debuttò al secondo posto della classifica degli album Gospel. Insomma, nonostante la tanta attesa non è ancora il momento di ascoltare il nuovo album di inediti a firma Kanye West. "Donda", infatti, come dovrebbe chiamarsi il seguito di "ye" e "KIDS SEE GHOSTS" è annunciato da mesi, avrebbe dovuto uscite la scorsa estate, ma per adesso non c'è alcuna novità e probabilmente se ne parlerà nel 2021 quando avrà risolto anche i problemi con Universal e Sony. Quest'anno, infatti, a parte un paio di feat (compreso quello con Travis Scott in "Wash Us in the Blood") per Kanye West è stato l'anno in cui ha tentato la scalata alla Casa Bianca, con risultati poco convincenti.