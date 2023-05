Ricordate Shady ad Amici 16? Che fine ha fatto l’autrice di Stay at home, ora famosa in Francia Ecco che fine ha fatto Shady, nome d’arte di Shady Fatin Cherkaoui, di Amici 16: ora si chiama Shibui e ha quattro milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

A cura di Vincenzo Nasto

Shibui, nome d’arte di Shady Fatin Cherkaoui

Shady, nome d'arte di Shady Fatin Cherkaoui, è stata una delle concorrenti più apprezzate della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Un percorso solido, con picchi come la sua esibizione con l'inedito Loubotin, ma anche la liason con il suo compagno di scuola, il compianto Michele Merlo, in arte Mike Bird. In quell'edizione, figuravano anche Riki, Federica Carta, Federico Baroni e il vincitore Andreas Muller. Ma dall'uscita del talent televisivo, Shady, che adesso ha scelto di chiamarsi Shibui, ha costruito intorno a sé una nuova dimensione musicale, trasferendosi in Francia e diventando una cantante da oltre 3,5 milioni di ascoltatori mensili. Nella sua discografia conta da oltre 14 milioni di ascolti, come Kings and Queens, in collaborazione con il dj francese Boris Way. Ecco che fine ha fatto Shady.

Shady Fatin Cherkaoui, in arte Shady, aveva cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo qualche anno prima. Dopo l'esperienza, da piccola, allo Zecchino d'oro, l'ambiente del talent televisivo è stato parte della sua crescita musicale. Infatti, nella decima edizione di X Factor, andata in onda dal 15 settembre al 15 dicembre 2016, la cantante era arrivata fino ai Bootcamp, superando tutti i provini per entrare nella squadra di Fedez. È ancora possibile trovare online la sua esibizione con Tightrope, il brano di Janelle Monáe interpretato durante le Audition.

Fu proprio la scelta di Fedez, quella di escluderla alle porte dei live, a stimolare ancora di più la cantante, che l'anno successivo ha partecipato per la prima volta ad Amici di Maria De Filippi. Un percorso netto, in cui ha collaborato anche con Francesco Renga e Francesco De Gregori, fermatosi solo alle porte della finale, ma che ha contribuito alla nascita di successi come Loubotin, ma anche Stay Home, un brano sul bullismo subito nei suoi anni adolescenziali. Dopo essersi classificata settima in quell'edizione, perdendo la sfida di canto proprio contro Riki, la cantante ha pubblicato il suo primo album: si tratta di Shady, prodotto e arrangiato dal co-fondatore dei Subsonica Davide Di Leo, con all'interno il singolo Come Next To Me e la sua interpretazione di Rolling in the deep di Adele.

Dall'Ep d'esordio sono passati quasi sette anni e adesso Shibui ha deciso di tentare una nuova strada, se non musicale, soprattutto di pubblico. Da alcuni anni la cantante si è trasferita in Francia, ricalcando il suo percorso sulle sonorità elettro-pop, ma anche dance, a cui ci aveva abituato in Italia. E se da una parte la sua carriera solista è proseguita con collaborazioni come Superman da 24 milioni di ascolti nel 2021 con Vinai e Paolo Pellegrino, ma anche Kings and Queens, in collaborazione con il dj francese Boris Way, un nuovo progetto è stato quello dei Shanguy. Il gruppo elettro-pop italiano, formatosi in Francia dal producer italiano NRD1 e dal cantante francese Eon Melka, ha visto l'arrivo nel 2019 della cantante, che ha debuttato con il singolo Toukassé da oltre 7,2 milioni di visualizzazioni su YouTube. Nel frattempo, il gruppo si esibisce al Polsat SuperHit Festival a Sopot e si sono esibiti a Mosca nel Palazzo del Cremlino durante il Graduation Day. Nel frattempo, Désolée (Paris/Paname), il loro singolo del 2020 entra per la prima volta in Dance Billboard USA per cinque settimane, e il singolo viene certificato doppio disco di platino in Polonia, raggiungendo nello stesso anno, il quinto posto nella classifica delle canzoni più passate in radio nel paese.