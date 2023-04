Federica Carta apre Onlyfans per il nuovo singolo Come Marilyn: “Il ricavato in beneficenza” OnlyFans potrebbe diventare una piattaforma utile per la promozione di contenuti musicali: Federica Carta ha scelto di utilizzarlo per il brano Come Marylin.

Lo scorso dicembre Federica Carta pubblicava il suo ultimo singolo, in compagnia di Dile, Che mettevi sempre: un brano in cui raccontava il dolore della separazione, dell'allontanamento. Nell'intervista a Fanpage.it, la cantante aveva anche sottolineato come l'incontro con Dile le aveva permesso di salvarsi da un periodo difficile: "Mi sono ricordata di essere giovane, non ho ancora 24 anni, e ho dovuto affrontare la mia vita artistica da molto giovane in un mondo adulto. Ho avuto un momento di fermo". Da questo principio, sembra esser nata l'idea del nuovo singolo Come Marilyn, il brano che sembra rivolgersi alla solitudine provata da lei e dalla generazione Z. Per la promozione del progetto, la cantante ha deciso di aprire un suo profilo OnlyFans, una nuova piattaforma d'accesso al pubblico che ha però confuso inizialmente i suoi fan sulla direzione artistica e personale.

La scelta di OnlyFans e la piattaforma in Italia tra Rosa Chemical e Villabanks

Infatti, OnlyFans rappresenta ancora una creatura lontana dall'apparato musicale, una piattaforma ancora legata, nell'immaginario, alla fruizione di contenuti per l'intrattenimento degli adulti. Infatti il sito permette alle star, ma anche a semplici creator, di creare una fidelizzazione mensile con il proprio pubblico attraverso la condivisione di foto e video espliciti, ma non solo. L'apertura di un profilo su OnlyFans non è una novità nell'urban italiano, basti pensare a Rosa Chemical e Villabanks, che in parte non avevano utilizzato ancora la piattaforma per la promozione dei propri singoli. Invece l'autrice di Come Marilyn, un brano uptempo che gira attorno al concetto di sentirsi soli nella giungla della città, ha deciso di utilizzarlo per offrire scorci degli shooting del video girato a Los Angeles, patria dell'attrice e showgirl americana, scomparsa nel 1962.

Il ricavato in beneficenza e gli scenari della piattaforma

Riguardo al singolo, Federica Carta ha commentato: "Questa canzone mi ha fatto capire come la solitudine si mascheri da nemica, e di come in realtà possa regalarci spunti di riflessione su noi stessi, dandoci la possibilità di guardarci da una prospettiva diversa, di riscoprirci, senza influenze esterne. Non è paura degli altri, anzi. È consapevolezza". La consapevolezza a cui vorrebbe aprire anche altre persone: sì, perché l'obiettivo della promozione del singolo su OnlyFans è una raccolta fondi per una "causa che le sta molto a cuore e di cui parlerà molto presto". Nella didascalia del suo profilo OnlyFans si può leggere: "Ed eccomi qui, chissà se Marilyn Monroe avrebbe fatto una cosa del genere se fosse vissuta nel 2023. Tutto il ricavato di questo profilo verrà devoluto in beneficenza, nei prossimi giorni saprete molto di più". Ma potrebbe OnlyFans diventare una piattaforma per la promozione musicale? I dubbi rimangono sulla condivisione di musica all'interno di contenuti a pagamento, ma com'è stato per gli NFT, OnlyFans potrebbe dare l'opportunità agli artisti di mostrare ai propri fan, questa volta legati al pagamento mensile, dei contenuti musicali o di backstage esclusivi.