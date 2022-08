Rhove durante un live di Shakerando spinge una ragazza in piscina, poi la aiuta a risalire Rhove durante un live in Puglia si stava esibendo sulle note di Shakerando quando ha spinto una ragazza in piscina, trovatosi al centro delle polemiche ha rotto il silenzio su Instagram: “Era un gesto amichevole”.

A cura di Gaia Martino

Rhove dopo le polemiche per aver ripreso il pubblico reo di non ballare sulle note della sua hit Shakerando, essersi scontrato attraverso i social con i Pinguini Tattici Nucleari, si è reso protagonista di un altro gesto che sta facendo discutere. Era sul palco di un locale a Porto Cesareo, in Puglia, per un live quando al momento del ritornello ha spinto una ragazza in piscina. L'episodio è stato ripreso dai tanti giovani presenti e pubblicato su TIk Tok: poco dopo il rapper si è avvicinato al bordo della piscina per aiutarla a salire. Poi su Instagram ha spiegato che si è trattato di "un gesto amichevole".

Il video di Rhove che butta una ragazza in piscina

Un secondo prima di saltare sulle note del ritornello della sua hit Shakerando, Rhove ha deciso di spingere una ragazza in piscina. La giovane stava seguendo il live del rapper vicino al bordo della piscina alle sue spalle, non immaginava di essere improvvisamente spinta. Subito dopo è stata raggiunta dal cantante che l'ha aiutata a risalire, poi l'ha abbracciata sul palco: "Un applauso alla ragazza che si è fatta un tuffo in piscina" ha detto al pubblico.

Il rapper adesso si trova al centro delle polemiche, in molti lo hanno attaccato sostenendo l'ipotesi che se la ragazza non fosse stata in grado di nuotare si sarebbe ritrovato nei guai: "Ma se la ragazza non sapeva nuotare? Non si può fare questo" è il pensiero di molti utenti social. Per questo ha rotto il silenzio pubblicando una story su instagram.

Le parole di Rhove: "Un gesto amichevole"

Il rapper Rhove pochi minuti fa ha spiegato sui social, attraverso una IG story, il motivo del suo gesto. Ha sottolineato che si è trattato di uno scherzo, aggiungendo che se la vittima avesse avuto danni ai suoi oggetti personali le avrebbe ripagato tutto.