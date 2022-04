Record da “Brividi” per Mahmood e Blanco: è il singolo con più settimane in testa alla classifica A un mese dalla partenza dell’Eurovision Song Contest 2022 di Torino, Blanco e Mahmood conquistano un nuovo record con “Brividi”.

A cura di Vincenzo Nasto

Mahmood e Blanco Sanremo 2022, classifica Singoli Fimi

Manca un mese esatto alla partecipazione all'Eurovision Song Contest 2022 di Torino e Mahmood e Blanco hanno fatto segnare l'ennesimo record con la loro "Brividi". Il singolo infatti, come comunicato da Fimi, si è piazzato per la decima settimana consecutiva alla prima posizione nella classifica dei brani più venduti. Dopo che la scorsa settimana era arrivato l'ex aequo con "A un passo dalla luna" della coppia Ana Mena – Rocco Hunt, questa volta i vincitori del Festival di Sanremo 2022 sono i soli in classifica, in attesa di un auspicabile bis europeo il prossimo 14 maggio.

Il record nelle prime 24 ore su Spotify

Dal palco di Ariston a quello del PalaOlimpico di Torino, Blanco e Mahmood stanno vivendo uno dei migliori momenti della loro carriera, anche grazie al successo di "Brividi". Il singolo, vincitore del Festival di Sanremo 2022, ha collezionato numeri incredibili già dalle prime ore della sua pubblicazione. Un dato è quello degli ascolti nelle prime 24 ore dalla sua pubblicazione su Spotify, che ha segnato anche un record italiano: "Brividi" ha collezionato oltre 3.3 milioni di stream in piattaforma. Un numero che l'ha lanciata anche nelle classifiche Global di Spotify, esordendo al quinto posto, ma al primo della Top Songs Debut Global.

Il sorpasso su Rocco Hunt e Ana Mena

Da allora, i numeri sono in crescita, invece di assestarsi: su Spotify il singolo ha superato i 70 milioni di streaming, diventando tra i brani italiani più ascoltati sulla piattaforma. Una sorte non diversa da ciò che è accaduto al video ufficiale su YouTube, che è vicino a superare i 50 milioni di visualizzazioni. Nella classifica dei singoli con più settimane in testa consecutive, "Brividi" si lascia dietro la hit estiva di Rocco Hunt e Ana Mena "A un passo dalla luna", che si ferma a nove. Il brano dell'artista salernitano è però ancora in testa nelle certificazioni, anche grazie ai 12 dischi di platino, equamente distribuiti per la versione italiana e spagnola del brano. "Brividi" invece è ancora ferma a tre, ma l'arrivo dell'Eurovision Song Contest 2022 di Torino potrebbe mischiare ancora una volta le carte in tavola.