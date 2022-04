Eurovision 202, come cambierà “Brividi” di Mahmood e Blanco La canzone vincitrice a Sanremo sarà cantata in versione ridotta all’Eurovision visto che il regolamento prevede che i pezzi in concorso non superino la lunghezza di di 3 minuti, cosa che la versione originale di “Brividi” fa, toccando i 3:29 minuti.

A cura di Andrea Parrella

Blanco e Mahmood (by Bogdan Chilldays Plakov)

La "Brividi" che ha vinto il Festival di Sanremo poche settimane fa non sarà la stessa che ascolteremo all'Eurovision Song Contest 20220 di Torino, dove Mahmood e Blanco porteranno la loro canzone in gara nella competizione canora europea che torna per la prima volta in Italia dopo 30 anni. I due vincitori dell'ultimo Sanremo dovranno rivedere la canzone che li ha portati in trionfo, per adattarla al regolamento dell'Eurovision. Sul palco del Pala Alpitour di Torino, dove andrà in scena Eurovision, "Brividi" sarà cantata in versione ridotta visto che il regolamento del festival europeo prevede che i pezzi in concorso non superino la lunghezza di di 3 minuti, cosa che la versione originale di "Brividi" fa, toccando i 3:29 minuti.

Come cambierà la canzone

I due rappresentanti dell'Italia all'Eurovision Song Contest che si terrà dal 10 al 14 maggio modificheranno leggermente la canzone da portare sul palco di Torino, modificando leggermente il terzo ritornello. A svelare la versione di Brividi per l’Eurovision è l'organizzazione della manifestazione, che sul sito ufficiale ha pubblicato il “nuovo” testo della canzone.

Le modifiche a Brividi

Si tratta di cambiamenti marginali che non incidono sul corpo e la struttura della canzone, con un accorciamento che toccherà proprio la parte conclusiva del pezzo. Nello specifico, ecco cosa cambia. Il terzo ritornello originale recita:

“Nudo con i brividi

a volte non so esprimermi

e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

e ti vorrei rubare un cielo di perle

e pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

e ti vorrei amare ma sbaglio sempre

e mi vengono i brividi, brividi, brividi“.

La versione di Brividi che ascolteremo all'Eurovision Song Contest si chiuderà così:

“Nudo con i brividi

a volte non so esprimermi

e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

e mi vengono i brividi, brividi, brividi“.