Quanto costano i biglietti per il concerto di Gigi D’Alessio a Napoli il 17 e 18 giugno 2022 Gigi D’Alessio festeggia i 30 anni di carriera con un concerto il 17 e 18 giugno trasmesso anche in diretta da Rai1. Ecco come acquistare i biglietti.

A cura di Redazione Music

Il 17 e 18 giugno Gigi D'Alessio terrà il concerto evento "Uno come te – Trent'anni insieme" che lo vedrà esibirsi con tanti ospiti sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli. Uno spettacolo in cui D'Alessio sarà accompagnato da un'orchestra diretta da Adriano Pennino, che durante la prima serata sarà mandato in diretta anche su Rai1 e Radio 2.

Chi vorrà vedere il concerto direttamente dalla piazza partenopea ha ancora qualche possibilità di poter acquistare un biglietto per la serata del 18 visto che quella del 17 è andata sold out in pochissime ore.

L'evento è organizzato per festeggiare i 30 anni di carriera del cantante napoletano che sul palco suonerà alcune delle sue canzoni più amate, accompagnato da tantissimi ospiti: Amadeus, Alessandra Amoroso, Fiorello, Vanessa Incontrada, Achille Lauro, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme, Eros Ramazzotti, Alessandro Siani, Mara Venier, Andrea Delogu, Stefano De Martino, Maurizio Casagrande, Clementino, Luchè, Massimo Alberti, Francesco Merola, Rosario Miraggio, Geolier, Lele Blade, Mv Killa, Samurai Jay, Enzo Dong, Vale Lambo, Franco Ricciardi e Ivan Granatino. Ospite speciale anche il figlio di D'Alessio, Luca, in arte LDA, conosciuto per la sua partecipazione all'ultima edizione di Amici che il cantautore accompagnerà al pianoforte.

Per le due serate è previsto il sold out con circa 30 mila persone che accompagneranno D'Alessio nelle due serate. Sebbene il 17 lo sia già ufficialmente, per il 18 resta ancora qualche biglietto disponibile nei circuiti di vendita e prevendita abituali. A seconda della posizione scelta i biglietti variano di prezzo e si va dai 39 euro della Tribuna numerata e della poltrona numerata cat.5, i 49€ per la poltrona numerata cat.4, i 59€ per quella cat. 3 fino ai 69 euro della poltrona numerata cat 2. Per l'acquisto online è possibile andare sul sito di Friends and partners o quello di Gigi D'Alessio.