Gigi D’Alessio sul figlio LDA: “Da oggi posso dire di essere io il papà di…” Presentando il concerto “Uno come te – Trent’anni insieme” Gigi D’Alessio ha parlato del figlio, LDA, dicendo che da oggi è lui a essere il “padre di” e non Luca a essere “figlio di”.

A cura di Redazione Music

Tra gli ospiti che saliranno sul palco di Piazza del Plebiscito di Napoli per festeggiare i 30 anni di carriera di Gigi D'Alessio ci sarà anche il figlio Luca, in arte LDA. Protagonista dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove è arrivato al Serale pur non riuscendo a giocarsi la vittoria all'ultima puntata, LDA è stato senza dubbio uno degli artisti più interessanti che la scuola ha proposto. Quella di D'Alessio è stata un'esperienza importante soprattutto per togliersi di dosso l'etichetta un po' fastidiosa di "figlio di".

Se è vero che prima di entrare nel talent di De Filippi Luca aveva già un po' di esperienza, con un picco toccato proprio con la partecipazione in "Buongiorno", l'album rap di Gigi, dall'altra parte il giovane cantante è riuscito a mostrare di sapersi muovere anche senza avere le spalle coperte al punto che, durante la conferenza stampa di presentazione del concerto evento "Uno come te – Trent'anni insieme" proprio Gigi D'Alessio, parlando del figlio ha detto: "Luca canterà la sua canzone e io lo accompagnerò al pianoforte, lui aveva un desiderio: che non gli dicessero che era il figlio di… adesso sono io che sto dicendo: ‘Sono il papà di…', quindi è già stata una bella conquista".

In un'intervista concessa a Fanpage proprio Luca ha parlato di quanto Amici fosse stato il palcoscenico migliore per togliersi di dosso quel fardello: "Penso che ad Amici ho fatto la cosa più difficile che potessi fare: sono riuscito a togliermi di dosso quasi totalmente l’etichetta di “figlio di”, era il programma perfetto per farlo. Perché tu ad Amici vedono tutto ciò che fai: le cover le canto io e gli inediti sono i miei. Là ero io, e nella testa delle persone è cambiata questa cosa: quando mi fermano per strada, magari non ricordano nemmeno questa cosa. Questa è la vittoria, sono riuscito in un’impresa non semplice".