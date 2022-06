Gigi D’Alessio in concerto a Napoli, tutti gli ospiti per festeggiare i 30 anni di carriera Gigi D’Alessio ha annunciato gli ospiti che saranno con lui sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli per l’evento “Uno come te – Trent’anni insieme”

A cura di Redazione Music

Gigi D’Alessio presenta il concerto a Piazza del Plebiscito (ph Peppe Pace per Fanpage)

Gigi D'Alessio ha annunciato tutti gli ospiti che saliranno con lui sul palco in occasione del concerto "Uno come te – Trent'anni insieme", con cui il 17 e 18 giugno festeggerà la cifra tonda in Piazza del Plebiscito a Napoli per un evento la cui prima serata sarà anche trasmessa in diretta in prima serata su RAI 1 e su RADIO 2. Un'occasione per i fan di D'Alessio di poter festeggiare con alcune delle sue canzoni più amate – partendo dalle prime che lo hanno portato alla notorietà, passando per i suoi Sanremo fino agli ultimi successi -, che si alterneranno anche a quelle dei suoi ospiti.

Sul palco di Piazza del Plebiscito, quindi, accompagnato da un’orchestra d’eccezione diretta dal Maestro Adriano Pennino ci saranno Amadeus, Alessandra Amoroso, Fiorello, Vanessa Incontrada, Achille Lauro, Lda, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme, Eros Ramazzotti, Alessandro Siani, Mara Venier, Andrea Delogu, Stefano De Martino, Maurizio Casagrande, Clementino, Luchè, Massimo Alberti, Francesco Merola, Rosario Miraggio, Geolier, Lele Blade, Mv Killa, Samurai Jay, Enzo Dong, Vale Lambo, Franco Ricciardi e Ivan Granatino.

Quella di D'Alessio, quindi, sarà un concerto evento che lo vedrà accompagnato da tanti amici che nel corso degli anni hanno duettato con lui a cui si aggiunge anche il figlio LDA che accompagnerà al pianoforte. Durante la conferenza stampa D'Alessio ha anche scherzato dicendo che mentre prima potevano definire LDA figlio di, questa volta vestirà i panni di padre di.

Dopo la data del 17 giugno, quindi, D'Alessio tornerà sullo stesso palco il giorno dopo con i biglietti che sono ancora disponibili. Durante la diretta della prima serata sarà promossa la raccolta fondi straordinaria con il numero solidale 45592, lanciata dalla Fondazione Santobono-Pausilipon di Napoli, per accogliere e curare i bambini affetti da patologie gravi provenienti dall’Ucraina.