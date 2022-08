Proposta di matrimonio al Jova Beach Party a Vasto, Giulio Ciccone chiede la mano della fidanzata Proposta di matrimonio al Jova Beach Party di Vasto, in Abruzzo: il ciclista professionista Giulio Ciccone, con la complicità di Jovanotti, è salito sul palco e ha chiesto la mano della fidanzata Annabruna Di Iorio. La ragazza, emozionata, ha subito detto di sì.

A cura di Elisabetta Murina

Ancora un momento romantico al Jova Beach Party, che nella serata di venerdì 19 agosto ha fatto tappa a Vasto, in Abruzzo. Dopo il "matrimonio" tra Sara e Silvia a Villanova D'Albenga, Jovanotti ha aiutato il ciclista professionista Giulio Ciccone a organizzare la proposta di matrimonio alla fidanzata Annabruna Di Iorio.

La proposta di matrimonio di Giulio Ciccone alla fidanzata

Giulio Ciccione è salito sul palco del Jova Beach Party a Vasto e ha chiesto la mano della sua fidanzata davanti a circa 20mila persone. Il ciclista professionista della Trek Sagfredo ha preso in mano il microfono e ha sorpreso la sua dolce metà, inginocchiandosi davanti a lei con l'anello in mano. "Volevo chiederle se voleva sposarmi", ha detto visibilmente emozionato davanti a colei che diventerà presto sua moglie. Annabruna Di Iorio, reporter di Donna Avventura Live, commossa ha subito detto di sì. E ancora una volta Jovanotti ha fatto da Cupido, in un evento che non smette mai di stupire i presenti e non solo.

Il Jova Beach Party a Vasto inizialmente sospeso per maltempo

La tappa abruzzese del Jova Beach Party non era iniziata nel migliore dei modi: forti raffiche di vento e maltempo si sono abbattute su Vasto e hanno costretto gli organizzatori a sospendere inizialmente l'evento per cautela. Lo stesso Jovanotti è salito sul palco chiedendo al pubblico di allontanarsi dalla spiaggia per ragioni di sicurezza. Il timore era che le torri potessero cadere provocando danni. Fortunatamente dopo qualche ora l'allarme è rientrato e lo show è ripreso come previsto, regalando al pubblico anche momenti emozionanti, come quello della proposta di matrimonio di Giulio Ciccone, ciclista professionista, vincitore di tre tappe al Giro d'Italia e primo abruzzese ad aver indossato la maglia gialla al Tour de France.