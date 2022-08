JovaBeachParty sospeso a Vasto per maltempo, Jovanotti sale sul palco: “Dobbiamo fermarci” Il maltempo si abbatte sul Jova Beach Party, oggi previsto a Vasto: il cantante sale sul palco e sospende l’evento. Il cantante su Instagram: “Forse riprendiamo alle 21”.

Il maltempo si abbatte sul Jova Beach Party, oggi previsto a Vasto. La località abruzzese, come tutta la regione, è stata improvvisamente colpita dal maltempo. Raffiche di vento molto forti e nuvoloni neri che coprono il cielo e che non promettono nulla di buono hanno invitato gli organizzatori alla cautela. Lo stesso Jovanotti è salito sul palco per avvisare tutti di defluire con calma verso la spiaggia per ragioni di sicurezza. Subito evacuato il PitGold e il Pit, tutti sono stati invitati a procedere oltre le torri per il timore che il vento forte possa abbattere le strutture. Anche tutta l'area del palco è stata evacuata.

La tappa di Vasto non era cominciata nel migliore dei modi. Questa mattina, un'auto in fiamme al parcheggio nord dell'area del Jova Beach Party, ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, tempestivo, che hanno messo subito in sicurezza la zona.

Le parole di Jovanotti

"Ci siamo fermati perché c'è una tempesta di vento che però sembra migliorare. Per adesso, aspettiamo. Siamo qui pronti per ricominciare appena ci danno l'ok, ci siamo dovuti fermare perché il vento era davvero troppo forte. Il pubblico è allertato, appena ci danno l'ok ripartiamo".

Le proteste ambientaliste

Anche la tappa di Vasto, d'altronde, è stata interessata dalle proteste ambientaliste: "I lavori di questi mesi a fosso Marino, dove ora si svolgerà il Jova Beach Party come previsto hanno portato alla completa distruzione della vegetazione naturale presente, ad esempio il Ginestrino delle Spiagge", fa sapere in una nota Lipu Abruzzo, Stazione Ornitologica Abruzzese, Gruppo fratino Vasto, Forum ambientalista, Forum h2o, Italia nostra Abruzzo, Cai Abruzzo, Forum civico ecologista e Arci Vasto, che sono tornate a scagliarsi contro il concertone: "Distrutte piante degli ambienti dunali sempre più localizzate lungo la costa abruzzese, tanto che pure il consulente del Comune di Vasto riteneva doveroso conservarle come scriveva a marzo 2022 nella sua relazione sui lavori a Fosso Marino. Le foto inequivocabili, sono la risposta alle molte chiacchiere su questo evento, alle iperboli, agli insulti verso chi si schiera dalla parte dell’ambiente, alle pretese di aver scelto i siti in maniera “rigorosa”, con il prefetto di Chieti che svolse un sopralluogo a Fosso Marino per il Jova Beach Party addirittura nell’estate 2021 dando pure indicazioni su come intervenire. Noi replichiamo con immagini inequivocabili che abbiamo raccolto tra marzo, prima dei lavori su Fosso Marino, e dopo, in questi giorni”.