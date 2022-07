Jovanotti celebra un matrimonio gay al Jova Beach Party, l’unione tra Sara e Silvia sul palco Jovanotti ha celebrato il suo primo matrimonio gay al Jova Beach Party. Sul palco di Villanova D’Albenga, il cantautore ha unito simbolicamente Sara e Silvia, fidanzate da 16 anni, che a breve si sposeranno in comune a Genova.

A cura di Elisabetta Murina

Jovanotti ha dato la sua "benedizione" a Sara e Silvia. Sul palco del Jova Beach Party, che il 17 luglio ha fatto tappa a Villanova D'Albenga, Lorenzo Cherubini ha celebrato il suo primo matrimonio gay. La coppia si unirà civilmente in comune a Genova il prossimo 4 agosto, ma nel frattempo il cantautore ha voluto omaggiare la coppia con un gesto simbolico davanti a un pubblico di quasi 20mila persone.

L'unione tra Sara e Silvia sul palco del Jova Beach Party

Era pieno pomeriggio, le 16 circa, quando Jovanotti ha fatto salire sul palco Sara e Silvia per sancire simbolicamente la loro unione. Le due ragazze sono una logopedista e una insegnante, fidanzate da 16 anni, che si sono conosciute sul campo da pallavolo e con il tempo innamorate. Il prossimo 4 agosto faranno il grande passo e si uniranno in matrimonio. "All'inizio abbiamo vissuto il nostro amore all'oscuro, come accade in una comunità non ancora pronte per l'amore puro", hanno raccontato sul palco davanti al pubblico, visibilmente emozionate e felici.

Il cantautore allora le ha simbolicamente dichiarate "moglie e moglie", anche se loro hanno precisato: "Amiamo dire che siamo unite nell'amore senza bisogno di distinguere i ruoli". Nel corso della serata Jovanotti ha poi voluto raccontare anche a tutto il pubblico arrivato dopo quello che è successo sul palco e ha dedicato alle due "spose" la canzone Ragazza Magica, rinnovando gli auguri per una felice vita insieme.

Leggi anche Jovanotti dà il via al Jova Beach Party coi 60 mila di Lignano: una festa pop con Pezzali e Morandi

Il Jova Beach Party fa tappa ad Albenga

Il Jova Beach Party fa tappa a Villanova D'Albenga dopo il rinvio del 2019 a causa della pandemia. La giornata è iniziata alle 16 circa, con il matrimonio sul palco e con la presentazione della band messicana, i Son Rompe. I primi fan sono arrivati già dalle prime ore della mattina, mentre il concerto vero e proprio ha preso il via alle 20. Un viaggio lungo i brani storici di Jovanotti, da Ragazza Magica a I love You Baby, Ciao mamma guarda come mi diverto e tante altre. Sul palco anche diversi ospiti, come Come Cose, per rendere ancora più rock uno degli eventi più grandi e attesi dell'estate.