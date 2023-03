Prima Lil Nas X, adesso Lil Uzi Vert: le polemiche negli USA sui riferimenti nei testi a Satana Dopo Lil Nas X, anche Lil Uzi Vert è al centro delle polemiche per lo snippet di un brano con riferimenti satanici, eseguito al Rolling Loud in California.

A cura di Vincenzo Nasto

Lil Uzi Vert (Leon Bennett/Getty Images)

Lil Uzi Vert sta facendo parlare di sé a pochi mesi da uno dei progetti più attesi negli Stati Uniti: il Pink Tape. Sullo sfondo, alcune polemiche sulla sua esibizione al Rolling Loud in California, dove il cantante si è esibito con il suo nuovo singolo Just Wanna Rock, ma anche una canzone su cui molti fan si sono interrogati. Il brano, ancora senza alcun titolo, recitava nel ritornello: "Ho fatto credere in Satana a una ragazza di città". Una lettura che ha acceso i riflettori sulla cantante JT, ex membro delle City Girls, con cui Lil Uzi Vert ha avuto una relazione dal 2019 al 2022, ma soprattutto l'ennesimo gesto provocatorio nel richiamo a Satana nell'urban statunitense, come in passato era accaduto a Lil Nas X, con la sua Montero e le Satan Shoes.

Il riferimento a Satana e il rapporto con la cantante JT

È ormai passata una settiman dal Rolling Loud, uno dei più grandi festival al mondo, che questa volta si è fermato in California. Tra i protagonisti sul palco, anche Lil Uzi Vert, che dopo aver pubblicato Just Wanna Rock tre mesi fa, collezionando numeri incredibili anche grazie alla viralità del brano su TikTok, ha cantato un inedito, incuriosendo la folla. Proprio in uno dei passaggi fondamentali della canzone, viene fatto un riferimento alla figura di Satana, quando canta: "Ho fatto credere in Satana a una ragazza di città". I fan hanno subito riflettuto sulla vicinanza tra Lil Uzi Vert e la cantante JT, ex membro delle City Girls: i due infatti hanno condiviso una relazione di tre anni dal 2019 e potrebbe essere proprio lei la reference del verso.

Le parole di Lil Uzi Vert sulle polemiche

Dall'altro lato, i media americani, ma anche alcuni artisti come Summer Walker, si sono scagliati contro le strofe di Lil Uzi Vert, chiedendosi se fosse letterale la sua vicinanza o il suo credo, o parte di una narrazione che negli anni il rapper ha alimentato, come nel suo brano più famoso XO Tour Lif3. La risposta, come riportata da TMZ, sembra allontanare questa ipotesi, con il cantante che ha affermato: "Non (faccio credere) proprio in Satana, ma fondamentalmente, faccio fare a una ragazza quello che dico io. Dico solo quello che voglio nelle mie canzoni. È la mia libertà di parola".

Leggi anche Una donna ha accusato Steven Tyler degli Aerosmith di violenza sessuale quando era un'adolescente

Lil Nas X, Montero e le Satan Shoes

Un caso che sembra ricordare, per latitudini commerciali anche diverse, quello di Lil Nas X e la promozione del brano Montero (Call me by your name), titletrack del primo album ufficiale del cantante dopo il successo di Old Town Road. Allora, il cantante utilizzo la figura specchio di Satana come metafora per coloro che lo avevano giudicato, soprattutto nei media musicali tradizionali, per il coming out, che poco si legava all'ideale di mascolinità tossica su cui si poggiava il genere. Come gesto estremamente provocativo, la campagna di promozione vide anche l'accordo con Nike per le Satan Shoes, dove all'interno delle scarpe era presente "una goccia di sangue umano".