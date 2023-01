Perché Flowers di Miley Cyrus potrebbe essere la risposta a When I was your man di Bruno Mars I fan della pop star, ex attrice Disney, hanno notato una forte assonanza tra i due brani. Pare che il suo ex, Liam Hemsworth le abbia dedicato la canzone di Bruno Mars quando ancora stavano insieme e sia diventata la colonna sonora della loro relazione.

A cura di Cristina Somma

L. Hemsworth e M. Cyrus al Vanity Fair Oscar Party nel 2012 (Ph. Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

La canzone "Flowers" di Miley Cyrus dedicata all'ex marito, l'attore Liam Hemsworth, potrebbe essere una risposta al brano When I Was Your Man di Bruno Mars. I rumors sono cominciati pochi giorni fa quando sui social i fan della pop star statunitense hanno cominciato a diffondere il confronto tra i due testi, ricordando che l'ex della cantante le aveva dedicato proprio quella canzone, diventata poi persino colonna sonora del loro matrimonio. Secondo i fan l'avrebbero ballata insieme il giorno delle nozze e, per dimostrare di aver superato la fine della relazione, Cyrus avrebbe risposto ‘a tono' alla dichiarazione d'amore scritta da Mars nel 2012.

Il video di "Flowers" di Miley Cyrus ha riscontrato un enorme successo con oltre 46 milioni di visualizzazioni su YouTube in cinque giorni, nonostante sia uscita contemporaneamente al ‘brano vendetta' di Shakira – pubblicato nelle Bzrp Session – contro l'ex marito, il calciatore Gerard Piqué, che ha ricevuto una grossa attenzione mediatica per le forti dichiarazioni contenute nel testo.

Confrontando i due ritornelli, quello di "Flowers" e quello di "When I Was Your Man" effettivamente le assonanze ci sono eccome e non mancano nemmeno nella melodia.

Il ritornello di When I Was Your Man di Bruno Mars

It all just sounds like (Ooh, ooh)

Mm, too young, too dumb to realize

That I should've bought you flowers

And held your hand

Shoulda gave you all my hours

When I had the chance

Take you to every party

‘Cause all you wanted to do was dance

Now my baby's dancin'

But she's dancin' with another man

Il ritornello di Flowers di Miley Cyrus

Mm, I didn't wanna leave you

I didn't wanna lie

Started to cry but then remembered II can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours

Say things you don't understand

I can take myself dancing

And I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can

Traduzione ritornello When I Was Your Man di Bruno Mars

Hmmm troppo giovane, troppo sciocco per realizzare

Che avrei dovuto comprarti dei fiori e tenerti la mano

Avrei dovuto dedicarti tutto il mio tempo quando ne avevo la possibilità

Portarti ad ogni festa perchè tutto ciò che volevi fare era ballare

Ora la mia ragazza sta ballando ma sta ballando con un altro uomo

Traduzione ritornello Flowers di Miley Cyrus

Mmm, non volevo lasciarti, non volevo mentire

Ho iniziato a piangere, ma poi mi sono ricordata che

Posso comprarmi dei fiori

Scrivere il mio nome sulla sabbia

Parlare con me stessa per ore, yeah

Dire cose che non capiresti

Posso portarmi a ballare, yeah

posso tenermi per mano da sola

Sì, posso amarmi meglio di quanto tu possa fare.