Perché con Chiara Ferragni sul palco tutti vorranno andare a Sanremo 2023

A cura di Francesco Raiola

È solo giugno e già si parla di Sanremo 2023 e se ne parla con entusiasmo, nel bene e nel male. Perché è proprio nel bene e nel male che la presenza di Chiara Ferragni come co-conduttrice della prima e dell'ultima serata segnerà il prossimo Festival, come annunciato da Amadeus in diretta al Tg1, oramai luogo privilegiato dal conduttore e direttore artistico per fare i suoi annunci. Una scelta maturata soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, soprattutto dopo alcuni problematici annunci per l'edizione 2021: Ama ha scelto di tagliare la testa al toro, non commentare le tantissime voci che circolano attorno al Festival e annunciare tutto al Tg della sera, giustamente.

La scelta di portare Chiara Ferragni al Festival – scelta che arriva dopo qualche anno di corteggiamento da parte del conduttore – è una piccola bomba nel mondo dello Spettacolo, e infatti si sentono i primi effetti, gli entusiasmi per avere sul palco dell'Ariston una delle imprenditrici e donne di Spettacolo più importanti al mondo, ma anche le critiche per quello che dovrà fare e per le conseguenze politiche (sic) che potrà avere. Insomma, Amadeus ha deciso che dobbiamo parlare seriamente del festival fin dall'estate precedente e chissà che il paventato sì di Ferragni non abbia contribuito alla sua voglia di continjare quest'avventura per altri due anni.

Avere Chiara Ferragni, però, vuol dire anche far fare un passo in più al Festival che già negli ultimi anni era stato innovato, almeno nei suoni e nella proposta, come ormai riconosciuto da tantissimi, fan e addetti ai lavori. Amadeus ha preso una macchina che i suoi predecessori avevano cominciato a svecchiare e innovare per darle la spinta finale, aiutato anche dai successi in radio delle canzoni e da quelli singoli di canzoni come "Fai rumore" ma soprattutto "Zitti e buoni" la canzone con cui i Maneskin avrebbero anche conquistato l'Eurovision e "Brividi" di Mahmood e Blanco, vincitrice dell'ultima edizione.

E proprio la musica potrà essere un'altra beneficiaria della presenza dell'imprenditrice. La presenza di Chiara Ferragni, infatti, avrà senza dubbio una ricaduta sul Festival, se non a livello di ascolti (e lo avrà, comunque) almeno a livello di risonanza mediatica, anche estera, che il festival avrà. È un valore aggiunto, indipendentemente da quello che farà, e tutti vorranno partecipare a quel Sanremo, e la scelta di annunciarlo con un anticipo così ampio è sintomatico anche di questo . Già negli anni scorsi Amadeus era riuscito a portare su quel palco artisti che non avremmo immaginato potessero tornare in gara ma questa volta l'asticella potrebbe alzarsi ancora di più e chissà che non tornerà qualche ospite internazionale. Sanremo, insomma, si conferma come sempre più come palco musicale e mediatico su cui stare e quest'anno ne vedremo delle belle.