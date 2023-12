È morta la cantautrice Susanna Parigi, ha collaborato con Baglioni, Mannoia e Cocciante È morta la cantautrice e scrittrice Susanna Parigi, che ha voluto salutare con un messaggio postumo colleghi, amici e fan.

A cura di Redazione Music

462 CONDIVISIONI condividi chiudi

La cantautrice Susanna Parigi è morta la scorsa notte, come ha scritto in un post postumo pubblicato su Facebook. Parigi è stata autrice, cantante, scrittrice, musicista, come ricorda lei stessa nella sua biografia in cui raccontava che la sua formazione musicale è stata al Conservatorio L. Cherubini di Firenze dove si è diploma in pianoforte. Ispirandosi alla Letteratira, Parigi ha scritto e collaborato anche con alcuni dei protagonisti della musica leggera italiana, da Fiorella Mannoia a Claudio Baglioni, passando per Riccardo Cocciante e Raf per cui è stata vocalist e pianista: "Ispirata alla grande letteratura, anche erotica, sicuramente originale e coraggiosamente impegnata, è stata sintetizzata dai critici con l’inedita formula di ‘pop letterario'", come si legge ancora nella biografia.

Su Facebook Parigi ha scritto un testo da pubblicare quando fosse morta: "Se vi scrivo è perché sto camminando verso la casa del Padre. Volevo ringraziare tutte le personeche mi sono state vicino in questo anno di tribolazioni. Sono state tante e meravigliose e generose.Volevo ringraziare i tantissimi allievi che ho avuto la fortuna di conoscere in questi anni. Con molti è nato un rapporto stretto, fatto non solo di musica, ma anche di ricerca ed emozioni. Vi auguro il meglio perché il mondo che sembra rovesciare in modo inevitabile, con voi forse ha una speranza. Ringrazio i grandi artisti che mi hanno permesso di lavorare con loro: Claudio Baglioni, Riccardo Cocciante, Tony levin, Raf, Pat Metheny e poi Corrado Augias, Lella Costa, Marco Travaglio".

I ringraziamenti continuano per i musicisti e coloro che, scrive, le hanno regalato un pezzo di vita: "Ringrazio ovviamente i miei storici musicisti e anche quelli con cui non suonavo più da tanto tempo. Ognuno mi ha regalato un pezzo di vita. Scusate se scrivo a getto, ma il momento è difficile. Ringrazio i preziosi amici stretti e la mia famiglia che ha fatto molti sacrifici per darmi queta possibilità. Sono stata fortunata ad avervi accanto nel mio percorso di vita. E poi ringrazio la musica, sempre con me, sempre presente, con un rapporto tempestoso ma che ha riempito la vita. Me ne vado con una grande sofferenza, immensa, per quello che accade alle donne quotidianamente. Dovevamo pensarci prima, almeno otto anni fa. Il lavoro da fare è una rieducazione pesante degli uomini, ma non solo. Le donne devono imparare a percepire i segnali e a non accettare nessuna forma di possessione. Ecco vi auguro ogni bene e grazie per avermi seguito in tutti questi anni".

Il suo ultimo album è stato pubblicato nel 2022 e s'intitola Caro m’è ‘l Sonno, otto brani che "sondano in profondità aspetti umani e comportamentali di questi tempi di difficile lettura" ed era stato prodotto da Taketo Gohara: "Dicono che la mia musica sia una mescolanza di gentilezza e determinazione, ma la gentilezza non va scambiata per fragilità. Sono convinta che la musica agisca profondamente dentro di noi e in questo senso può fare bene e può fare male. Mi piacerebbe che la musica tendesse alla guarigione, specialmente dei turbamenti spirituali che oggi sono così profondi" aveva detto commentandolo. Parigi, che aveva scritto testi anche per Musica Nuda, era amata da artisti come il fotografo Sebastião Salgado, il filosofo Umberto Galimberti e nei suoi album avevano collaborato, tra gli altri Lella Costa, Corrado Augias, Marco Travaglio e Ottavia Piccolo.

Autrice di dieci album, Parigi, nella sua carriera ha vinto numerosi premi, come quello come cantautrice nella trasmissione La fabbrica dei sogni, il primo premio al Festival della canzone d’autore in Svizzera, con Umberto Galimberti collabora sia nelle canzoni che a Teatro, è con lui che scrive i monologhi per lo spettacolo teatrale In differenze, oltre a scrivere musiche per la rai e continuare a scrivere i propri album e insegnare: dopo aver insegnato nei Conservatori di Trento, Parma e Monopoli, attualmente insegna canto Pop/Rock su cattedra al Conservatorio G.Verdi di Milano. Parigi era anche molto attiva per quanto riguarda la violenza sulle donne, tema che trattava nelle sue canzoni e che ribadiva nelle interviste.

EDIT: in una precedente versione dell'articolo, a causa di un refuso, il nome della cantautrice, nel titolo e nel primo rigo, era stato segnato in maniera errato. Ce ne scusiamo.