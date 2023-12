Il Concertone 2024 del Primo Maggio non si terrà a Piazza San Giovanni ma al Circo Massimo A causa di lavori di rifacimento di Piazza San Giovanni, il Concertone del Primo Maggio 2024 si terrà al Circo Massimo e sarà sempre a ingresso gratuito.

Per l'edizione 2024 il Concertone del Primo Maggio di Roma lascia Piazza San Giovanni, sede storica dell'evento organizzato dai sindacati, pr spostarsi al Circo Massimo, come annunciato oggi dagli organizzatori: "In via del tutto eccezionale, a causa dei lavori di rifacimento che interessano Piazza San Giovanni in Laterano in vista del Giubileo 2025, l’edizione 2024 del CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO DI ROMA si terrà al Circo Massimo che, con la sua suggestiva cornice storica, fornirà un palcoscenico spettacolare per celebrare il lavoro e i diritti dei lavoratori mettendo al centro i temi sociali e la musica attuale" si legge nella nota stampa che annuncia questo cambiamento.

Piazza San Giovanni è diventato il luogo storico in cui tantissimi artisti italiani e internazionali hanno suonato sul palco dell'evento promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato, negli ultimi anni, da iCompany. L'1 maggio, infatti, la piazza romana si riempie di musica, alternandola ai messaggi di cantanti, ma anche attivisti, sindacalisti e personaggi del mondo del lavoro e della Cultura che cercano di tenere questo concerto-evento in una cornice che abbia a che fare sempre con la questione lavorativa. Un concerto che, negli ultimi anni, non ha mancato di diventare strumento di protesta contro i Governi che negli anni si sono alternati e non si possono non ricordare le polemiche tra Fedez e la Rai o quella del fisico Carlo Rovelli con il Governo Meloni.

Il Circo Massimo è diventato negli anni uno dei luoghi in cui fare musica più amati al mondo: sono tantissimi gli artisti che si sono esibiti, da Bruce Springsteen ai Rolling Stones passando per Travis Scott, ma anche artisti italiani come Laura Pausini, Ultimo e i Maneskin. La location permette una scenografia naturale come poche al mondo, anche se nei mesi scorsi non sono mancate le polemiche con politici e la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo che chiedevano la possibilità di fermare i mega concerti al Circo Massimo. La protsta non ha portato allo stop e così la stagione comincerà ben prima del solito, con il Concertone che, nonostante il cambio location, sarà sempre a ingresso libero, fino ad esaurimento posti.