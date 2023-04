Perché Bad Bunny e i fan di Harry Styles stanno litigando dopo le esibizioni al Coachella 2023 Cosa sta succedendo tra Bad Bunny e Harry Styles al Coachella 2023, tra i tweet apparsi sullo schermo durante l’esibizione e la presenza di Kendall Jenner.

A cura di Vincenzo Nasto

Bad Bunny e Harry Styles 2023, foto di LaPresse

L'arrivo del Coachella Festival 2023 è stato, come se ce ne fosse ancora bisogno, un alveare di polemiche, dovuto anche al ritorno di Frank Ocean sul palco, ma soprattutto per l'esibizione di Bad Bunny, che sta continuando a far discutere. Anche perché, a scontrarsi con il primo artista sudamericano headliner del festival più importante al mondo, c'è Harry Styles: tutto per una frecciatina, mostrata sullo schermo durante l'esibizione dell'artista portoricano. Infatti, durante l'esibizione con il brano El Alpagon del suo ultimo album, l'ennesimo da record, Un Verano Sin Ti, alle sue spalle è apparso un tweet sullo schermo che recitava: "Buonanotte, Benito (il vero nome di Bad Bunny) potrebbe cantare As it was, ma Harry non potrebbe mai esibirsi con El Apagon".

Sullo sfondo la relazione mantenuta in segreto con Kendall Jenner

Il tweet non sembra essere andato giù alla fanbase dell'artista britannico, che si è scagliata su Twitter contro Bad Bunny. Sullo sfondo ci sarebbe anche la relazione, non ancora annunciata, tra l'artista portoricano e la modella statunitense Kendall Jenner. Ritratti insieme negli ultimi mesi, ma soprattutto con la modella sotto al palco durante l'esibizione di Bad Bunny, in molti hanno ricordato la relazione passata, tra il 2013 e il 2016 tra Styles e Jenner, conclusasi amaramente. Nel frattempo, lo scorso ottobre, l'autore di Harry's House e la modella statunitense erano stati paparazzati assieme, con le voci su un possibile ritorno di fiamma.

Le scuse da parte dell'azienda che cura le visual

Piccole scaramucce che lo staff di Bad Bunny, come riporta Rolling Stone USA, ha voluto smentire, affermando che il tweet che è apparso alle spalle del cantante non era stato approvato. La società che si occupa dei visual durante le esibizione, la Sturdy.Co ha affermato su Instagram: "La richiesta dell'artista durante le immagini per la performance di El Apagon erano quelle di utilizzare solo le immagini del Portorico, non il testo del tweet, di cui ci assumiamo la responsabilità".

La causa legale per il tag Bad Bunny babe

Non un periodo facile per l'autore più ascoltato al mondo per tre anni consecutivi: Bad Bunny sta affrontando anche una causa contro la sua ex partner Carliz De La Cruz Hernández. Lo scorso 21 marzo infatti, l'autore portoricano è stato citato in giudizio per 37 milioni di dollari per la frase "Bad bunny babe", utilizzata nel singolo Pa Ti del 2017, ma anche nella canzone dello scorso anno Dos Mil 16. La donna non avrebbe mai dato il permesso al cantante di inserirla in un suo brano, ma soprattutto, avrebbe rifiutato l'offerta da parte del cantante di utilizzare il tag vocale per 1.700 euro.