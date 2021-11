Per battere Ultimo ci vuole Ed Sheeran, il cantante di Solo: “Quando ti supera lui ci devi stà” Ultimo deve cedere il primo posto della classifica degli album più venduti della settimana a Ed Sheeran dopo una sola settimana in testa. Il cantautore è abituato a stare in cima più a lungo, ma può poco contro una popstar del calibro di Sheeran che ha pubblicato da una settimana il suo ultimo album “=”.

A cura di Redazione Music

Ultimo deve cedere il primo posto della classifica degli album più venduti della settimana a Ed Sheeran dopo una sola settimana in testa. Il cantautore è abituato a stare in cima più a lungo, ma può poco contro una popstar del calibro di Sheeran che ha pubblicato da una settimana il suo ultimo album "="- si legge "Equals" – e di cui il cantante ha parlato in un'intervista esclusiva a Fanpage.it. In meno di una settimana l'album del cantautore inglese ha superato il miliardo di streaming, volando in testa alle principali classifiche mondiali, compresa quella del suo regno Unito e quella americana, consolidando la sua posizione di popstar più amata al mondo.

Nonostante in Italia non sia scontato che le maggiori popstar internazionali esordiscano in testa alla classifica Ed Sheeran ha un passato che parla chiaro. In ventun anni, contando dal 2000, è stato l'unico artista internazionale a chiudere l'anno al primo posto degli album più venduti: successe nel 2017 quando "÷" (da leggere "Divide") fu l'album più venduto dell'anno, davanti a Fedez e J-Ax e a Riki. Questa volta, però, contro aveva uno dei fenomeni musicali italiani di questi ultimi anni, un artista in grado di riempire palazzetti e l'Olimpico, in grado di annunciare – come artista più giovane di sempre – un tour negli stadi, posticipato a causa del Covid. E lo stesso Ultimo – che probabilmente si riprenderà quella posizione nelle prossime settimane – ci scherza su e su Instagram dice: "Secondi in Italia, ci ha scavalcato Ed Sheeran questa settimana e va bene così perché sono fan, perché ha fatto un album bellissimo e quindi quando sei superato da Ed Sheeran ce devi stà, devi stà zitto e ci devi stà".

A chiudere il podio ci pensa ancora una volta "Blu celeste", album d'esordio di Blanco, che tiene alle spalle "Flop" di Salmo e il ritorno di Nayt che con "Doom" – uno degli album più ascoltati al mondo su streaming nel giorno d'uscita – esordisce in quinta posizione. Perde qualche posizione il ritorno discografico di Alessandra Amoroso, "Tutto accade", che scende in sesta posizione, dopo la seconda della settimana scorsa, alle sue spalle ci sono "Taxi driver" di Rkomi, l'album omonimo d'esordio di Madame, "Famoso" di Sfera Ebbasta e "Ahia!" dei Pinguini Tattici Nucleari che chiude la top 10. Tra i singoli, invece, il podio è formato da "Kumitè" di Salmo, "Mi fai impazzire" di Blanco e Sfera Ebbasta e "Tu mi hai capito" di Madame e ancora una volta Sfera