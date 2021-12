“Pensavano volessi suicidarmi”, Lil Uzi Vert contro l’assicurazione per il diamante sulla fronte Lil Uzi Vert, in un’intervista nel podcast “Scuffed”, ha raccontato i problemi con l’assicurazione sanitaria per il diamante rosa incastonato in fronte.

A cura di Vincenzo Nasto

Lil Uzi Vert è stato accusato negli scorsi mesi di aver tentato il suicidio, dopo aver impiantato nella sua fronte il diamante rosa da 24 milioni di dollari. È ciò che ha rivelato il rapper americano lo scorso 10 dicembre nel podcast "Scuffed" dello streamer di Twitch Trainwreck, quando il rapper di Philadelphia ha raccontato la sua esperienza nei mesi precedenti con la compagnia assicurativa, che ha più volte rifiutato un coinvolgimento nella sua assistenza sanitaria. Una storia che ha raggiunto il suo apice quando il rapper ha dovuto dimostrare, con l'aiuto del piercer che aveva incastonato il diamante, la sicurezza della sua scelta. Nel podcast ha anche raccontato da dove nasce il suo nickname, un approfondimento di ciò che aveva raccontato a Vice.com nel 2016, affermando che a dargli quel nome è stato "un cocainomane" per la sua abilità nel rappare velocemente, come "una piccola mitragliatrice".

Le preoccupazioni dell'assicurazione sulla sua salute

Il diamante rosa di Lil Uzi Vert è stato uno degli accessori più iconici del 2021, incastonato nella fronte del rapper per un costo attorno ai 24 milioni di dollari. Una spesa che aveva inizialmente distratto il pubblico dalla pericolosità di un gioiello indossato come piercing al centro della fronte, molto più interessato a discutere le caratteristiche del diamante, ma soprattutto il suo prezzo. Non per tutti almeno, a quanto ha raccontato lo stesso rapper in una puntata del podcast "Scuffed" dello streamer di Twitch Trainwreck lo scorso 10 dicembre. Lil Uzi Vert ha confessato il suo rapporto con la compagnia assicurativa in merito alla sua salute e al gioiello, ricordando il primo rifiuto: "La mia assicurazione ha cercato di tagliarmi fuori. Mi dicevano: questo ragazzo sta cercando di uccidersi. Poiché sapevano che si trattava di un piercing, la mia assicurazione ha pensato che dopo essermi impiantato questo diamante in fronte sarei morto. Ho dovuto chiamare la persona che mi ha fatto il piercing e chiedergli di mostrare a loro come l'ho fatto. Era un piercing, fortunatamente adesso è tutto a posto".

Dove nasce il nickname Lil Uzi Vert

Dopo aver raccontato l'esperienza al Rolling Loud di Miami dello scorso luglio, quando ha dovuto definitivamente togliere il gioiello dopo un salto dal palco che gli poteva costare la vita, il rapper è tornato anche sull'origine del suo nickname. Nel 2016, in un'intervista a Vice.com, il rapper aveva spiegato che l'origine del suo soprannome arrivava da una persona che lo aveva sentito rappare così velocemente, da apparire come una "piccola mitragliatrice". Lil Uzi Vert non aveva mai rivelato dettagli sulla persona che frequentava e sulla sua influenza, ma nell'intervista a "Scuffed" ha confessato che il commento sulla "piccola mitragliatrice" è arrivato da un cocainomane, una persona che frequentava prima dell'inizio della sua carriera musicale: "Si, un bravo ragazzo".