Otto anni senza Pino Daniele: tutti i rapper che hanno campionato le sue canzoni

A cura di Vincenzo Nasto

J–Ax, Pino Daniele e Luché, foto di Publifoto Press Torino

Otto anni fa moriva Pino Daniele a 59 anni, tragicamente scomparso dopo un infarto che avrebbe reso iconica la sua immagine e la sua eredità musicale. Un processo avvenuto già nei suoi ultimi anni di vita per il cantante partenopeo, che aveva addirittura riadattato alcuni dei suoi brani per artisti lontani dalla sua Neapolitan Music. Negli anni, sempre più artisti campani o meno, hanno cercato di campionare alcune delle melodie scritte e suonate dal cantautore napoletano: dai più vicini geograficamente Luché, Speaker Cenzou, Pepp Oh e Shaone ai gruppi culto come i Club Dogo, passando per J-Ax con cui ha cantato una rivisitazione di "Voglio di più" e Laioung che ha ripreso "Je so' pazzo". Una matrice rap che deriva dalla black music a cui Pino Daniele era devoto, una celebrazione da parte della musica italiana, influenzata dai toni e dagli immaginari del cantautore partenopeo. Ecco tutti i rapper che hanno campionato e che hanno collaborato con Pino Daniele.

Luché

Tra le più recenti reference a Pino Daniele, è impossibile non parlare di uno dei successi dell'estate 2022: "La notte di San Lorenzo" di Luché è stato uno dei brani che hanno accompagnato tutta la stagione estiva, collezionando oltre 20 milioni di ascolti su Spotify. Il singolo di uno degli artisti più rappresentativi dell'immaginario partenopeo campiona il ritornello di "Je sto vicino a te" di Pino Daniele, brano contenuto nell'album omonimo del cantante, il suo secondo progetto discografico del 1979. Il rapper, insieme alla Fondazione Cannavaro Ferrara per il progetto "Je sto vicino a te: Uniti per Napoli", ha deciso di devolvere tutti i proventi derivati dagli streaming all’Emporio della solidarietà, un progetto realizzato dalla parrocchia di San Giuseppe e Madonna di Lourdes a San Giovanni a Teduccio, quartiere nell’area est di Napoli, guidata da don Fulvio Stanco.

Speaker Cenzou e Pepp Oh

Non ci allontaniamo da Napoli, anzi, basta spostarsi solo di pochi chilometri per arrivare alla coppia Speaker Cenzou-Pepp Oh che nel 2018 hanno pubblicato il singolo "A San Gaetano". Il brano è un chiaro rifacimento di "Amico mio" di Pino Daniele del 1985, singolo contenuto nel progetto "Ferryboat", il settimo album in studio dell'artista napoletano. Nel videoclip, ad accompagnare la musica del rapper, ci sono i fotogrammi del centro storico di Napoli insieme a personaggi del mondo dell’arte e della cultura partenopea di ieri e di oggi, dai giornalisti Anna Trieste e Sandro Ruotolo al comico Gino Fastidio e gli artisti Oyoshe e Valerio Jovine, tra gli altri.

Shaone de La Famiglia

Si ritorna al 2009 con Shaone, punto di riferimento per l'evoluzione della matrice rap in Campania, anche grazie alla sua appartenenza allo storico gruppo La Famiglia, insieme a dj Simi e Polo. Proprio Shaone ha deciso in quell'anno di campionare la celebre "A me me piace ‘o blues", uno dei singoli più importanti di un capolavoro come "Nero a metà" del 1980, che consacra Pino Daniele tra i più grandi della musica italiana. Shaone nel 2009 pubblica "Nunn'è comm", che viene inserito nell'album "Anticamera", e nel ritornello il rapper scratcha la melodia di Pino Daniele, un altro lavoro di turntablism che ha accelerato il processo di commistione dei generi tra blues e urban.

I Sottotono e i Club Dogo

Adesso si sale a Milano e si ritorna nel 1994, con uno dei duo rap più iconici dello stivale: i Sottotono. Il gruppo che scalerà le classifiche italiane e che arriverà anche nel 2001 al Festival di Sanremo, con annesse polemiche, nel 1994 campiona una delle melodie di Pino Daniele, scritte per altri cantanti: si tratta di "Moonlight Rain" di Richie Havens. Nella loro "L'a morale" con La Pina, diventata una delle conduttrici radiofoniche più importanti in Italia, i Sottotono campionano "Moonlight Rain", in un brano ormai introvabile sulle piattaforme di streaming musicale, ma che rientra nel secondo album del gruppo "Soprattutto Sotto". Bisogna aspettare qualche anno, esattamente il 2006, per assistere a una nuova reference da parte di un gruppo milanese: stiamo parlando dei Club Dogo. Il trio composto da Gué Pequeno, Jake La Furia e Don Joe, nel 2006 invitano il giovane cantautore caraibico Ricardo Phillips sulla traccia "Due Modi", contenuta in "Penna Capitale". Il brano scelto e campionato da Don Joe è "Voglio di più", altro episodio fondamentale nella costituzione di "Nero a metà": sulla traccia proprio il caraibico viene scelto per intonare la melodia del ritornello, campionata dal singolo di Daniele.

J-Ax e Lajoung

Tre anni dopo, non ci spostiamo da Milano, e arriviamo a uno dei capitoli più interessanti di questa reference list: infatti non c'è solo una citazione a Daniele, ma una vera e propria collaborazione con l'artista napoletano. Stiamo parlando di J-Ax e della sua "Anni amari", contenuta nel suo album del 2009 "Deca Dance". La collaborazione con Daniele porta al rifacimento di "Voglio di più", dove i due artisti si alternano, tranne nel ritornello e nell'assolo finale di chitarra del cantante napoletano. La lista si conclude con il producer/rapper italiano Laioung, che nel suo periodo di massima luce, nel 2017, riprese le note di "Je so' pazz", nel singolo "Fuori (Je so' pazz)".