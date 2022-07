La voce di Pino Daniele rivive nel nuovo brano di Luché e Geeno: La notte di San Lorenzo

La voce di Pino Daniele, tra i più grandi artisti della musica italiana, scomparso decisamente troppo presto, rivive nelle suggestioni di Luché e Geeno Parish, esponenti della musica rap partenopea che hanno campionato uno dei brani più famosi del cantautore napoletano, ovvero "Je sto vicino a te", proponendolo in una nuova veste, con il singolo "La notte di San Lorenzo", dal 27 luglio disponibile su tutte le piattaforme musicali.

"La notte di San Lorenzo" è il brano realizzato dal lavoro e dalla comunione artistica di Luché e Geeno Parish che dopo aver preso uno dei testi più belli del repertorio di Pino Daniele, lo hanno rielaborato con l'intento di trasmettere l'eredità di uno dei grandi nomi della musica anche alle nuove generazioni, che possono quindi apprezzarlo attraverso un linguaggio a loro più congeniale che conoscono e amano. Il brano prodotto dalla Sony, vede l'influenza del cantautore con “Je sto vicino a te”, come racconta anche Geeno, parlando delle particolarità di questa

Questo brano per me significa tanto. Sono cresciuto ascoltando mio padre che suonava i brani di Pino Daniele. Erano così le mie domeniche mattina a casa. Luché aveva da sempre il desiderio di campionare una canzone di Pino e anche io, ma non avrei mai immaginato di campionare “Je sto vicino a te”, nella lista degli intoccabili per me. Poi è bastato suonare il brano in studio per entrare in un trip straordinario e dopo pochi secondi mi sono ritrovato a creare un loop di drums sotto gli accordi. Appena ho iniziato a suonarci sopra un synth, Luchè già aveva deciso la melodia del ritornello.