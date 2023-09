Olivia Rodrigo in concerto in Italia: la popstar di Vampire in Italia nel 2024 Olivia Rodrigo ha annunciato il suo tour mondiale per GUTS: la popstar arriverà ance in Italia a giugno 2024.

A cura di Redazione Music

Olivia Rodrigo durante l’esibizione agli MTV VMA 2023 (Theo Wargo/Getty Images for MTV)

Fresca vincitrice di un Mtv Vma 2023 e appena uscita – lo scorso 8 settembre – con l'album GUTS, Olivia Rodrigo annuncia il tour mondiale e anche una tappa in Italia. La cantautrice, infatti, sarà protagonista il 9 giugno 2024 all’Unipol Arena di Bologna. Il tour della cantante, prodotto da Live Nation, partirà il prossimo 23 febbraio 2024 a Palm Springs, in California, presso l'Acrisure Arena, con tappe in tutto il Nord America e in Europa, tra cui Miami, Toronto, New York, Londra, Amsterdam, Parigi, Bologna e molte altre ancora, prima di concludersi con un doppio spettacolo il 13 e 14 agosto al Kia Forum di Los Angeles.

La seconda volta di Rodrigo in Italia

In pochi anni Rodrigo è riuscita ad affermarsi come una delle artiste di punta del pop mondiale, partendo da Drivers License, infatti, ha accumulato tanti singoli di successo, molti confluiti nel suo esordio SOAR, fino ad arrivare all'ultimo album e a singoli come Vampire, appunto e "Get him back" di cui è appena uscito il video. L'annuncio del tour era nell'aria e sui social già giravano le anteprime delle sue possibili tappe, adesso però c'è la conferma del ritorno in Italia della cantautrice. Rodrigo, infatti, aveva fatto già tappa nel nostro Paese proprio in occasione del tour di SOUR, quando il 16 giugno 2022 si esibì al Fabrique di Milano. Questa volta, ovviamente, la venue è più ampia e non è un caso che a livello mondiale suonerà in posti come il Madison Square Garden, il Kia Forum, lo Sportpaleis, la 02 Arena, bissando città come New York, Los Angeles e Londra.

Info sulla vendita dei biglietti

Così come avvenuto per i concerti di artisti come Taylor Swift e Coldplay, anche per quest'appuntamento si prevede una corsa ai biglietti. Live Nation ha dato informazioni sull'acquisto dei biglietti: "Per accedere alla vendita sarà necessario registrarsi su oliviarodrigo.com da ora fino a domenica 17 settembre alle 23:00, per aiutare a bloccare i bot, ridurre la rivendita e far arrivare più biglietti direttamente nelle mani dei fan che vogliono assistere al concerto. Una volta chiusa la registrazione, i fan saranno selezionati in maniera casuale per ricevere un codice che consentirà loro di accedere alla vendita a partire dalle ore 15:00 di giovedì 21 settembre".