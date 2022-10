Offset ha regalato un orologio da oltre 500mila dollari per i 30 anni di Cardi B Dopo la casa nella Repubblica Dominicana, Cardi B ha ricevuto da Offset un Richard Mille da oltre 500mila euro come regalo del suo 30° compleanno.

A cura di Vincenzo Nasto

Cardi B 2022, foto di Twitter Account @CardiBArchive

Dopo lo scorso anno, quando il suo 29° compleanno era uscito su tutte le copertine per il tema dancehall e i regali vistosi, la celebrazione dei 30 anni per Cardi B è stato uno spettacolo di burlesque. Una festa con la creme dell'urban americano, da 21 Savage a Chance The Rapper, Ice Spice, GloRilla, Jamie Foxx e Chloe e Halle Bailey: un evento con una sorpresa finale, il regalo da parte di Offset. Se l'anno scorso, la collana da oltre 250mila euro aveva destato scompiglio, quest'anno suo marito non ha badato a spese, regalandole mazzi di rose rosse in tutta la sua casa, oltre a enormi candele, suggellato da un orologio di lusso: un Richard Mille da oltre 500mila dollari. Alla festa non erano presenti gli ex membri dei Migos Quavo e Takeoff, da poco usciti con il nuovo album: "Only Built for infinity links". Nel brano "Messy" sembra esserci un riferimento al presunto tradimento di Offset con Saweetie, ex fidanzata di Quavo.

Dal Bronx al burlesque: i 30 anni della regina Cardi B si sono trasformati in un viaggio astratto nella capitale francese, la Parigi del "Moulin Rouge". La cantante infatti, ha voluto celebrare il suo 30esimo compleanno invitando artisti come Chance The Rapper, Ice Spice, GloRilla, Jamie Foxx e Chloe e Halle Bailey al Poppy Nightclub di Los Angeles. Dopo aver condiviso le foto e i video della sua casa, completamente ricoperta da fiori, la cantante si è mostrata in un abito burlesque rosso, prima di venire accompagnata alla festa con suo marito Offset. Una celebrazione che ha attraversato i social di milioni di persone, soprattutto per l'ennesimo regalo folle da parte del marito Offset. Dopo averle regalato una casa nella Repubblica Dominicana, dopo un Richard Mille alla figlia Kulture Kiari Cephus da 250mila euro, è toccato a Cardi B ricevere l'orologio da oltre 500mila euro.

Al party era stato invitato una gran parte della scena urban statunitense, con la rapper di "Tomorrow 2" che aveva deciso di fare le cose in grande: c'era però chi ha sottolineato l'assenza di due personaggi legati al marito Offset. Infatti, non sono stati invitati alla festa suo cugino Quavo e TakeOff, ex membri con Offset dei Migos. Lo scioglimento, arrivato dopo "Culture III", è stato segnato anche dalla rottura dei rapporti personali e dall'uscita del nuovo joint album di Quavo e TakeOff "Only Built for infinity links". Nel progetto, in molti hanno letto un attacco diretto da parte di Quavo a Offset, relativo a un tradimento del cugino, una notizia che si è sparsa già in passato tra le cronache USA. Questa volta però, il rapporto sembra esser stato incrinato proprio dalla scelta della persona da parte di Offset, che avrebbe avuto una liason romantica con Saweetie, ex fidanzata di Quavo. In "Messy", Quavo canta: "Mi hai fott*** dietro le spalle, ma non mi interessa. Volevi farti un giro, avresti dovuto dirlo e basta, vi avremmo benedetto, ora hai combinato un casino".