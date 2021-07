La figlia di Cardi B e Offset ha ricevuto un orologio da 250mila dollari per il suo terzo compleanno Eccentriche come poche altre famiglie. Stiamo parlando di quella composta da Cardi B e Offset, la coppia di artisti americani che per il terzo compleanno della figlia Kulture Kiari Cephus, hanno deciso di regalarle un orologio da oltre 250mila dollari e una collana personalizzata con ciondoli di diamante da oltre 90mila dollari.

A cura di Vincenzo Nasto

Un orologio da oltre 250mila dollari, ma anche una collana personalizzata con ciondoli di diamanti dal valore di oltre 90mila dollari: a indossarle Kulture Kiari Cephus. Anni? Esattamente tre, compiuti e festeggiati dopo un lungo giro in carrozza, prima di poter spegnere le candeline a una torta alta più di 70 centimetri, a tema fiabesco. Stiamo parlando della figlia dei due artisti americani Cardi B e Offset, che ha potuto festeggiare ieri il suo terzo compleanno sotto i riflettori puntati dei genitori, che hanno voluto mostrare sui social il grande bottino incassato dalla piccola Kulture Kiari Cephus.

Un orologio da oltre 250mila dollari

Offset e Cardi B non sembrano essersi mai preoccupati dei soldi, soprattutto di quelli spesi per abbellire l'immagine della figlia di appena tre anni Kulture Kiari Cephus. Una scelta che ha portato la coppia a regalarle già per il suo primo compleanno una catena tempestata di diamanti, seguita l'anno dopo da un Patek, altro orologio di lusso e una borsa Birkin. Nelle scorse ore è arrivato anche il terzo episodio della serie, che documentato nelle storie Instagram dei genitori, sembra aver fatto vivere una nuova avventura alla bambina. Infatti, Kulture Kiari Cephus ha avuto la possibilità di arrivare al luogo del compleanno con una carrozza, seguita poi da un giro in pony in una struttura privata simil zoo organizzata dai familiari, per poi terminare con una lunga passeggiata dove la bambina ha incontrato una principessa Disney. Dopo aver festeggiato al tavolo con i genitori, la bambina, sotto la camera vigile della madre, ha aperto i due regali più importanti: da una parte una collana personalizzata con ciondoli di diamanti dal valore di oltre 90mila dollari, confezionata dal designer del diamante rosa di Lil Uzi Vert, dall'altro lato un imponente orologio, un Richard Mille personalizzato, da oltre 250mila dollari.

Cardi B tra la moda e la seconda gravidanza

La bambina, apparsa molto sorpresa per il regalo, non è sembrata molto interessata ai gioielli regalati dai genitori, molto più esaltati e felici per il momento di festa rispetto a lei. Subito sul web si sono mosse le critiche verso i due artisti per la naturalezza con cui sono stati spesi una montagna di soldi per questi regali, ma soprattutto in molti si sono chiesti a cosa servisse un orologio a una bambina di appena tre anni. La risposta dietro al lusso a cui Kulture Kiari Cephus è stata abituata, l'ha data proprio tempo fa la cantante che affermò che i bambini non tendono ad avere sensi della moda molto sviluppati e hanno bisogno di indicazioni in un primo momento. Intanto nelle scorse settimane, durante i Bet Awards 2021, Cardi B ha sfoggiato apertamente il suo pancione durante l'esibizione sul palco, rendendo pubblico ormai il segreto di Pulcinella: la coppia, dopo aver combattuto per un divorzio che sembrava ormai inevitabile, avrà un nuovo figlio. I gioiellieri possono esserne felici.