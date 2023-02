Il testo e il significato di Ddoje mane, il ritorno di Raiz con la colonna sonora di Mare Fuori Raiz è uno dei protagonisti della serie Mare Fuori: dal suo personaggio Don Salvatore Ricci al brano Ddoje Mane. Qui testo e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Raiz sul set di Mare Fuori, foto Instagram Account @realraiz

Leggendario frontman degli Almamegretta, Raiz è uno dei protagonisti musicali della nuova stagione di Mare Fuori, la serie prodotta da Rai con record d'ascolti. Il cantante partenopeo, assieme al compositore Stefano Lentini, è tra i protagonisti della colonna sonora della serie, firmando uno dei successi dal titolo Ddoje mane. Nel frattempo, il cantante ha entusiasmato anche con una prova attoriale nella serie, interpretando Don Salvatore Ricci, il padre di Ciro e Rosa Ricci, che nella terza stagione avrà un ruolo centrale nella difesa di Rosa, dopo la morte di Ciro. Nel frattempo, il prossimo 24 febbraio verrà pubblicato il suo nuovo album Si ll’ammore è ‘occuntrario d’’a morte, una personale raccolta di alcuni dei brani più significativi di Sergio Bruni, interpretati da Raiz.

Il testo di Ddoje mane

Domani, nun è tropp tard si m'aspiett for

Domani, nun parla'

Guardame int ‘a l'uocchie, oltre tutti i muri

Domani, a ccu ca me ‘nfonne a facc'

E tu ca si ancora cchiù bbella

Ddoje mane, conta ventiquattro ore

E poje s'arapeno ‘e ccancell

Tutti gli sbagli che ho fatto

Tutte le volte che ho detto

"E' l'ultima volta, adesso si svolta"

E poi mi ritrovavo a non svoltare mai

Quann vot m'e lassat

Poje me so truvat perdut

Io che fino in fondo sono già arrivato

E piano piano sto tornando su

Domani

Ddoje mane

Ultimo colloquio ca tenevo ‘a cap (?)

È l'ultima vot ca parl ‘e reat

L'ultima iurnata comm carcerato

L'ultima partita a munno contrarat (?)

Forza guagliù, ca c vrimm for

Dimane nunn'è ogg e nunn'è manco ajere

Quanno annascunnuto aret a nu purtone

Vennevo ‘a morte a cchi nun se vuleva bbene

Dimane torno a n'ata vot int'o rione

Catena (?) ‘e brillant e cca cullana d'oro

Vogl passa' ‘a vita miezz a cchesti pprete

Aram (?) l'animale ca me lasso aret

Spunta n'atu sol acopp ‘o sesto piano

Quest'inverno sembra che sia già finito

Alzo in alto il calice, brindo alla vita

A chi si lascia indietro tutto il suo passato

Domani, non è troppo tardi se mi aspetti fuori

Domani, non parlare

Guardami negli occhi, oltre tutti i muri

Domani… ddoje mane

Conta ventiquattro ore e poje s'arapeno ‘e ccancell

Il significato di Ddoje mane

Il singolo Ddoje mane, prodotto dal compositore Stefano Lentini e interpretato da Raiz, fa parte della colonna sonora delle serie tv Mare Fuori. Dal testo si può intuire quanto il racconto del cantante simuli una lettera personale di un detenuto, in cui vengono attraversate tutte le fasi e tutte le sensazioni provate nella casa circondariale. La tristezza per una svolta nella vita che non arriva e la redenzione dietro le mura: alla fine della prima strofa viene sottolineato come il protagonista cerchi un'assoluzione per ciò che ha commesso, promettendo che sarà l'ultima volta che parlerà di reati come detenuto, dopo aver venduto sostanze a "chi non si voleva bene". Nel climax ascendente del brano, alla fine, viene sottolineato come manchino solo 24 ore all'uscita, all'apertura dei cancelli, mettendosi dietro il suo passato perché "domani non è troppo tardi, se mi aspetti fuori".

Il ritorno con una raccolta di brani di Sergio Bruni

Il prossimo 24 febbraio, Raiz ritorna con un nuovo progetto: si tratta di Si ll’ammore è ‘o ccuntrario d’’a morte, una raccolta personale di Raiz dei brani più significati di Sergio Bruni, interpretati dallo stesso cantante partenopeo. Un omaggio intimo a uno dei cantanti partenopei più importanti del secolo scorso, 10 brani interpretati insieme ai membri dei Radicanto: Giuseppe De Trizio e Adolfo La Volpe ai liuti, Francesco De Palma alle percussioni, Giovanni Chiapparino alla fisarmonica e Giorgio Vendola al contrabbasso. Un racconto personale, che Raiz ha descritto così: "Ho sempre cantato Sergio Bruni, o meglio lui ha sempre cantato dentro di me. Il mio tributo dunque va oltre quello dovuto all’immenso artista: questo album è un omaggio al mondo che mi ha generato e donato tutti i mezzi espressivi. Oggi mi sento più completo e in pace, come chi compie un dovere a lungo disatteso. Grazie dunque a Sergio Bruni e grazie a Napoli: madre, amante, dea".