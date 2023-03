Il testo e il significato di Tic Toc, la canzone di Raiz nella colonna sonora di Mare Fuori 3 Dopo Ddoje Mane, anche Tic Toc entra nella colonna sonora di Mare Fuori 3, interpretata da Raiz e a cura di Stefano Lentini. Qui testo e significato.

Gennaro Della Volpe, aka Raiz, storico frontman degli Almamegretta, non è solo uno dei protagonisti della nuova stagione di Mare Fuori, la serie prodotta da Rai con record d'ascolti, nel ruolo di Don Salvatore Ricci. L'autore infatti, insieme al compositore Stefano Lentini, ha curato alcuni dei successi della colonna sonora della serie, come Tic Toc, ma anche Ddoje Mane. Il brano fotografa il passato difficile dei protagonisti della serie, tra ciò che sarebbero voluti diventare, e ciò che poi hanno vissuto attraverso l'influenza delle strade, con al centro la figura paterna. Nel frattempo, il prossimo 24 febbraio verrà pubblicato il suo nuovo album Si ll’ammore è ‘occuntrario d’’a morte, una personale raccolta di alcuni dei brani più significativi di Sergio Bruni, interpretati da Raiz. Qui il testo e il significato di Tic Toc.

Il testo di Tic Toc

Tutto può succedere

L'ho capito da quando giocavo da solo sull'asfalto sconnesso del rione dove sono cresciuto

Se una lucertola incontrava il mio sguardo, io la catturavo

E con lei facevo tutta una serie di esperimenti per vedere come avrebbe reagito

La mettevo in un barattolo al sole o al freddo del frigorifero

Oppure in una delle pozzanghere che sotto casa mia non si asciugano mai per vedere se nuotava

A volte la lucertola moriva ma se sopravviveva la lasciavo libera di andare

Mi è stato sempre chiaro che un giorno

Quella lucertola avrei potuto essere io

Tic toc, oggi il mio orologio torna dietro, seh

Tic toc, primma ca facevo o piezzo areto ‘a casa ‘e Pietro

Prima ca vedevo ‘o sanghe scorrere a ‘int'â giugulare

Quando ragazzino correvo dietro la stradale

Dimmi che cosa rimane dei sogni di quando ero bambino

Dimmi se il cuore mi batte più forte quando mi sei vicino

Dimmelo se la mia faccia è davvero cambiata

Diceno ca io songo ‘o stesso pure si aggio acciso a n'ato

Eppure il profumo di queste lenzuola

Non cancella il fumo della pistola

Tu che cade doppo ca t'aggio sparato

Guardo ‘e scarpe nove mentre me ne vaco

Sai da grande io volevo diventare

Quello che presenta il telegiornale

Chille ca sanno parlà sulo italiano

Chille ca ‘e sbirre ‘e guardano ‘a luntano

No, non è andata così

No, nun è juta accussì

No, no-no

No, non è andata così

No, nun è juta accussì

No, no-no

Tic toc, mi ricordo quando eri mio padre, sì

Tic toc, mi portavi all'Edenlandia la domenica d'estate

M'accattave ‘a graffa c"o zucchero filato

Me pulezzava ‘a vocca quanno me l'ero spurcata

Sono cresciuto in un mito, ma tu sei caduto

Un Padreterno nel fango e poi sei sparito

E l'eredità ca m'hê lassato è ‘stu peccato

Ca ‘a notte me turmenta e me fa sta scetato

Eppure il profumo di queste lenzuola

Non cancella il fumo della pistola

Tu che cade doppo ca t'aggio sparato

Guardo ‘e scarpe nove mentre me ne vaco

No, non è andata così

No, nun è juta accussì

No, no-no

No, non è andata così

No, nun è juta accussì

No, no-no

No, non è andata così

No, nun è juta accussì

No, no-no

Il significato di Tic Toc

Se Ddoje Mane ha rappresentato il racconto della detenzione, Tic Toc sembra appartenere agli anni di formazione vissuti da alcuni protagonisti della serie Mare Fuori. Il brano comincia con la metafora di una lucertola, catturata e maltrattata dal protagonista, che nell'inversione dei ruoli, rappresenta la sensazione di manipolazione vissuta dallo stesso, subendo l'influenza delle strade: "I sogni da piccolo, sai da grande io volevo diventare quello che presenta il telegiornale, chille ca sanno parlà sulo italiano, chille ca ‘e sbirre ‘e guardano ‘a luntano". Nella seconda strofa, il protagonista ricorda la figura del padre e i periodi spensierati assieme, ribaltati dal fango che è emerso: "Sono cresciuto in un mito, ma tu sei caduto, un Padreterno nel fango e poi sei sparito. E l'eredità ca m'hê lassato è ‘stu peccato, ca ‘a notte me turmenta e me fa sta scetato".