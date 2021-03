Dopo i problemi tecnici che hanno compromesso la sua esibizione con Neffa nella serata dei duetti, Noemi torna a Sanremo 2021 per cantare "Glicine", la sua canzone in gara al Festival. Attualmente la cantante è fuori dalla top 10 nella classifica generale, e ieri si è classificata al 17esimo posto. Il voto di questa sera, affidato alla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, potrebbe però cambiare le carte in tavola. In attesa di rivederla sul palco dell'Ariston, vi riproponiamo il video della sua prima esibizione al Festival con "Glicine", mentre qui c'è la scheda completa della canzone con il significato del brano.

Il video di Noemi che canta Glicine a Sanremo 2021

Il testo di Glicine di Noemi

Mi dici che

Che non funziona più

Siamo soli adesso noi

Sopra a un pianeta blu.

E quando arriva sera

Invadi la mia sfera

Non è la primavera

Che non sento da un po’.

Non sento da un po’

I brividi sulla mia pelle,

Il tuo nome fra le stelle.

Sembra ieri,

Sembra ieri che la sera

Ci stringeva quando tu stringevi me.

Ricordo ancora quella sera guardavamo le

Le code delle navi dalla spiaggia sparire

Vedi che son qui che tremo

Parla parla parla parla con me

Ma forse ho solo dato tutto per scontato e

E mi ripeto che scema a non saper fingere

Dentro ti amo e fuori tremo

Come glicine di notte.

Scommetto che

Ora non prendi più

L’abitudine di far

Sempre come vuoi tu.

E quando arriva sera

Mi manca l’atmosfera

Non è la primavera…

Sembra ieri, sembra ieri che la sera

Ci stringeva quando tu stringevi me.

Ricordo ancora quella sera guardavamo le

Le code delle navi dalla spiaggia sparire

Vedi che son qui che tremo

Parla parla parla parla con me

Ma forse ho solo dato tutto per scontato e

E mi ripeto che scema a non saper fingere

Dentro ti amo e fuori tremo

Come glicine di notte.

Dietro di noi vedo giorni spesi su treni infiniti

Forse è solo che mi manca parte

Di un passato lontano come Marte

Tu cosa dirai vedendomi arrivare

Quando ti raggiungerò

Ricordo ancora quella sera guardavamo le

Le code delle navi dalla spiaggia sparire

Vedi che son qui che tremo

Parla parla parla parla con me

Ma forse ho solo dato tutto per scontato e

E mi ripeto che scema a non saper fingere

Dentro ti amo e fuori tremo

Come glicine di notte.

Ora che

Non posso più tornare

A quando ero bambina

Ed ero salva da ogni male

E da te, da te, da te…