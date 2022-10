Nessun problema tra gli ex Pooh, Dodi Battaglia fa chiarezza: “Non ci sono dissapori tra noi” Dodi Battaglia torna sul malore che lo ha costretto ad abbandonare il palco di Bologna sottolineando che a differenza di come scrive qualcuno non ci sono problemi tra ex Pooh.

A cura di Redazione Music

Qualche giorno fa Dodi Battaglia era stato costretto a interrompere il suo concerto in Piazza a Bologna, ultima tappa del suo tour che coincideva anche con la festa del Santo Patrono bolognese San Petronio. Il cantante, ex Pooh, aveva rassicurato tutti, soprattutto sui motivi di quel malore che lo aveva costretto a scendere dal palco. Battaglia, infatti, aveva spiegato che se da una parte c'entrava lo stress lavorativo a cui, però, è Ormai abituato, dall'altra parte a fargli male erano state alcune voci che avevano cominciato a girare dopo la serata evento in memoria di Stefano D'Orazio a cui lui non aveva potuto partecipare di persona.

Nei giorni successivi, Battaglia aveva spiegato: "Il malore che mi ha colpito ieri sera era dovuto solo in parte allo stress lavorativo del quale sono abituato ormai da cinquant’anni. Suonare e cantare su un palco non causano guai del genere.Purtroppo ultimamente, oltre lo stress, si è aggiunto un dolore, un dolore profondo, a causa del quale non ho dormito per notti e tutt’ora sono incredulo. Il disagio profondo era ed è dovuto a quello che ho visto scritto su un quotidiano dopo il 25 settembre, dopo la serata dedicata al fratello Stefano. Parole che mi hanno ferito". Qualche testata, però, aveva frainteso creandogli un dolore ulteriore e così su facebook ha voluto prendere le distanze da articoli in cui sembrava che attribuisse il problema qualcosa detto da Roby Facchinetti: "sembra che io attribuisca il mio problema di salute a ciò che Roby ha detto sul palco di Roma la sera del 25 settembre. Non è assolutamente così. È l’articolo apparso sulla stampa che mi ha procurato il disagio e il dolore di cui parlavo! Non certo dissapori fra di noi…"

Nessun problema, quindi tra ex Pooh, anzi subito dopo l'annuncio della cancellazione del concerto lo stesso Facchinetti aveva voluto mandare un augurio di pronta guarigione all'amico: "Caro Dodi, sono felicissimo di sapere che stai meglio, dopo il malore che ti ha colpito ieri sera sul palcoscenico, durante il tuo concerto in piazza Maggiore a Bologna.Ti auguro di tornare completamente in forma molto presto.Ti abbraccio forte. Roby". L'estate scorsa, inoltre, Battaglia aveva dovuto cancellare un altro concerto a causa di un'intossicazione e contestualmente aveva annunciato l'impossibilità di partecipare in persona all'evento che si è svolto lo scorso 25 settembre a causa di precedenti impegni familiari improrogabili.