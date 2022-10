Malore per Dodi Battaglia sul palco: “Colpa delle parole scritte su di me dopo l’evento per D’Orazio” Dodi Battaglia ha avuto un malore durante un concerto a Bologna. Il musicista ha spiegato che è stato dovuto allo stress e alle parole contro di lui scritte per l’evento in memoria di Stefano D’Orazio.

A cura di Redazione Music

Un piccolo malore ha costretto Dodi Battaglia, ex Pooh, a interrompere il concerto che stava tenendo a Piazza Maggiore a Bologna, dove ha chiuso il suo "Inno alla Musica Tour 2022" nel giorno in cui la città festeggiava il suo Patrono San Petronio. È Radio Bruno a postare su Facebook un video in cui si vede il cantante e musicista sul palco attorniato da persone che ne controllano lo stato di salute, soprattutto dopo che nelle scorse settimane Battaglia stesso era stato costretto a interrompere un altro concerto e a cancellare alcune date a causa di un problema intestinale che lo aveva costretto a un riposo forzato di qualche settimana e a un ricovero in Puglia: "vi ringrazio per la vostra comprensione, del vostro affetto e vi do appuntamento alla prossima volta, quando sarò un attimino più tonico, ma mi dicono che è il momento di lasciar stare. Grazie, vi voglio bene, voglio bene a voi e voglio bene a Bologna, la città della musica, cosa che io dico sempre" aveva detto sul palco.

Ma su Facebook Battaglia è più specifico e parla di stress ma soprattutto di un articolo che parlava di lui e della serata del 25 settembre dedicata a Stefano D'Orazio, a cui lui non ha potuto essere presente: "Voglio innanzitutto ringraziare tutte le persone che sono venute al mio concerto ieri sera. Vedere Piazza Maggiore gremita mi hai riempito il cuore.Grazie. Grazie grazie ancora.Il malore che mi ha colpito ieri sera era dovuto solo in parte allo stress lavorativo del quale sono abituato ormai da cinquant’anni. Suonare e cantare su un palco non causano guai del genere. Purtroppo ultimamente, oltre lo stress, si è aggiunto un dolore, un dolore profondo, a causa del quale non ho dormito per notti e tutt’ora sono incredulo. Il disagio profondo era ed è dovuto a quello che ho visto scritto su un quotidiano dopo il 25 settembre, dopo la serata dedicata al fratello Stefano. Parole che mi hanno ferito.Voglio ringraziare tutti coloro che hanno voluto mandarmi dei messaggi di amicizia e di conforto.Grazie vi voglio bene".

I medici, quindi, hanno costretto il cantante ad abbandonare la serata, senza dargli la possibilità di continuare. Battaglia ha quindi lasciato il palco. Era già successo l'estate scorsa quando fu colpito da un'intossicazione: "Desidero ringraziare il Dottor Pepe e tutti i suoi collaboratori dell’ospedale San Pio di Castellaneta per avermi accolto con grande premura, per avermi curato con attenzione e professionalità esemplare" aveva scritto per ringraziare, appunto, tutto l'ospedale di San Pio di Castellaneta (Taranto)