Dodi Battaglia, dopo il ricovero il no all’evento per D’Orazio: “Sembra impensabile ma non riesco” Dodi Battaglia è stato dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato per un problema di salute e ha annunciato che non ci sarà all’evento in memoria di D’Orazio di settembre.

A cura di Redazione Music

Dodi Battaglia (Bianchi/LoDebole/LaPresse)

Dodi Battaglia non prenderà parte all'evento del 25 settembre prossimo in memoria di Stefano D'Orazio. A comunicarlo è lui stesso con un lungo post su Facebook dove, in questi giorni, sta anche aggiornando il suo pubblico sulle sue condizioni di salute a seguito di un problema di salute che lo ha costretto al ricovero all'ospedale ‘San Pio' di Castellaneta (Taranto) dove è stato dimesso lo scorso 14 agosto ringraziando tutto lo staff: "desidero ringraziare il Dottor Pepe e tutti i suoi collaboratori dell’ospedale San Pio di Castellaneta per avermi accolto con grande premura, per avermi curato con attenzione e professionalità esemplare".

Il musicista ex Pooh aveva parlato di un'intossicazione e si era recato nell'ospedale del cui reparto di Oncologia è stato testimonial qualche anno fa.È questo il motivo per cui, come riporta l'Ansa, Battaglia ha deciso di rivolgersi a quell'ospedale per curarsi. Ma tra un post di ringraziamento ai medici e uno in cui avvisa i fan del recupero delle date che è stato costretto a saltare a causa di questi problemi di salute, Battaglia ha anche fatto sapere che a causa di impegni familiari improrogabili non potrà essere presente all'evento che si terrà il prossimo 25 settembre in memoria di Stefano D'Orazio, l'ex Pooh morto a causa di complicazioni dovute al Covid: "Ciao a tutti, comprendo bene che possa risultare impensabile ma, nonostante tutti i miei sforzi per spostare gli impegni familiari improrogabili che ho dal 20 alla fine di settembre, non riuscirò ad essere presente all’evento dedicato al fratello Stefano il 25 settembre".

Tra un mese, infatti, è previsto l'evento "Stefano!" che si terrà all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Battaglia spiega che la data gli era stata comunicata lo scorso maggio, quando il calendario era già pieno "e spostare certi impegni che coinvolgono più persone all’estero come nel mio caso, non è facile, credetemi. Sono molto addolorato per questo, soprattutto dopo l’affetto che proprio Stefano mi ha dimostrato partecipando al ‘Dodi Day' a Bellaria Igea Marina qualche anno fa. Appoggerò in tutta l’operazione e come promesso a Tiziana, per questa eventualità fossi anche in capo al mondo farò avere a tutti coloro che saranno presenti quella sera un filmato di saluto e di augurio per la buona riuscita dell’evento".

Quella del 25 settembre era una delle poche occasioni in cui sarebbe stato possibile rivedere, tutti insieme, i Pooh visto che saranno presenti anche Roby Facchinetti, Red Canzian e Riccardo Fogli: "Sicuramente per l’occasione molti avrebbero voluto vedere i Pooh suonare insieme. Ora questo non è possibile per una scelta artistica e aprioristica della serata, come è già stato detto e ribadito. Spero che il fatto che saranno presenti tanti amici artisti a duettare con i miei colleghi sia un minimo di sollievo per questa mancanza. Vi abbraccio tutti caramente, vi voglio un mondo di bene. Stringo fortissimamente a me Tiziana e ci risentiremo al mio rientro in Italia ai primi di ottobre. EVVIVA STEFANO!! FRATELLO MIO!! SEMPRE!!!".