Mtv Ema 2022, l’Italia si prepara coi Maneskin: come guardare la diretta in tv Questa sera andranno in onda, in diretta televisiva, gli Mtv Ema’s 2022: tra i candidati anche i Maneskin come Best Rock.

A cura di Redazione Music

Tutto pronto per gli Mtv Ema's 2022 che si terranno questa sera, a partire dalle 21, a Düsseldorf dove saranno premiati alcuni degli artisti più importanti al mondo. Presentati dalla popstar Rita Ora, e dallo scrittore, regista, attore e vincitore degli Oscar e del Grammy, Taika Waititi, Gli Mtv Ema vedranno salire sul palco tedesco artisti del calibro di Harry Styles, candidato a sette nomination, tra cui “Best Artist” “Best Song” e “Best Video”, Taylor Swift candidata a sei nomination tra cui “Best Artist,” “Best Pop,” e “Best Longform Video”, Nicki Minaj e ROSALÍA entrambe con cinque nomination tra cui “Best Song” e “Best Artist”, e ancora Ava Max, Bebe Rexha, i Gorillaz, i Muse, Stormzy con una nomination per il "Best Longform Video", i OneRepublic e anche i Maneskin di cu, al momento, non è prevista un'esibizione live.

Maneskin protagonisti come best Rock

Il gruppo formato da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, infatti, è candidata per due premi, quello internazionale per "Best Rock", cercando di bissare il successo ottenuto lo scorso anno quando si aggiudicarono il premio, primi italiani di sempre a riuscirci. Reduci dalla vittoria agli Mtv Vma di agosto come Best Alternative e avarie candidature agli AMA, che si terranno la settimana prossima, la band italiana dovrà vedersela con artisti del calibro di Muse, Red Hot Chili Peppers, Killers e Liam Gallagher. La band è anche nominata come Best Italian Act in un gruppo che comprende anche Ariete, Blanco, Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari.

Come guardare in tv gli Mtv Ema 2022

Sarà possibile seguire gli Mtv Ema 2022 in diretta televisiva: l’evento live andrà in onda domenica 13 novembre a partire dalle 20 con il Pre Show e dalle 21 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715) con il commento in italiano di Carolina Di Domenico e Jody Cecchetto, su MTV Music (canale Sky 132 e 704). Lo show sarà in simulcast su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW) a partire dalle ore 21.00. Lo speciale dell’evento sarà disponibile On Demand da lunedì 14 novembre anche su Paramount+, il nuovo servizio di streaming di Paramount. Su Pluto TV, a partire da oggi fino a domenica 13 novembre VH1+ si trasformerà in un canale interamente dedicato agli EMA's con i momenti più belli degli awards targati MTV degli ultimi anni in attesa del live in lingua originale nella serata di domenica 13.