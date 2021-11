Mtv Ema 2021, i Maneskin vincono e attaccano: “Dedicato a chi diceva che non ce l’avremmo fatta” Durante il discorso di ringraziamento dei Maneskin agli Mtv Ema 2021, dove hanno vinto Best rock, Damiano si è tolto un sassolino dalla scarpa.

I Maneskin hanno vinto come Best Rock agli ultimi Mtv Ema 2021 e si sono tolti qualche sassolino dalla scarpa durante i ringraziamenti, ricordando chi, negli anni scorsi, non pensavano che ce l'avrebbero mai fatta con la loro musica. Nonostante la vittoria all'Eurovision Song Contest e le ultime soddisfazioni che si sono tolti negli Stati Uniti i Maneskin continuano a dividere gli amanti del rock, un po' come successe negli usa, qualche anno fa, con i greta Van Fleet. la band formata da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si è aggiudicata un premio importante in una delle principali manifestazioni musicali al mondo, battendo artisti del calibro di Foo Fighters, Coldplay e Killers tra gli altri e durante il discorso riservato solitamente ai ringraziamenti, si sono tolti un sassolino dalla scarpa.

La rivalsa di Damiano

Dopo i grazie di rito, infatti, Damiano ha detto: "Vogliamo anche dire alla gente che ci diceva sempre che non ce l'avremmo fatta con la nostra musica, beh, immagino che vi siate sbagliati". È una piccola soddisfazione che la band può togliersi e che dimostra anche un po' di amaro in bocca per qualche critica che avranno letto nei mesi e negli anni scorsi. La band, che ha raggiunto la popolarità grazie a X Factor, dove arrivarono al secondo posto, ma che a livello nazionale devono ringraziare la vittoria del Festival di Sanremo oltre a una propria capacità di cavalcare l'onda della vittoria dell'Eurovision, sono diventati un vero e proprio fenomeno internazionale.

Best Italian act ad Aka7even

La band è stata la prima italiana ad aggiudicarsi questo premio e col senno di poi è comprensibile che non abbiano portato a casa il Best Italian Act, andato ad Aka7even, che segue le vittorie di colleghi come Diodato, Mahmood, Annalisa ed Ermal Meta, tra gli altri. I Maneskin sono saliti sul palco da star mondiali quali sono attualmente e avrebbe fatto strano vederli immobili sul palco mentre venivano chiamati gli artisti vincitori di ogni Paese. Bello anche per Aka7even che va via da Budapest con un premio importante, un riconoscimento che fa curriculum e che, semmai ce ne fosse ancora bisogno, dimostra come la sua fanbase sia sempre molto forte.

I complimenti del Ministro della Cultura

Oltre ai complimenti dei fan e dei colleghi, compresi quelli del wrestler Drew McIntyre che li ha premiati (e su Instagram li ha definiti i migliori rocker al mondo), sono arrivati anche i complimenti ufficiali del Governo italiano. il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, infatti, ha scritto: "Complimenti ai Måneskin! Il premio ‘Best rock’ agli MTV Europe Music Awards 2021 è un’ulteriore conferma del loro talento e una vittoria per tutta la musica italiana".

Maneskin dominatori rock del 2021

Tornando ai Maneskin, la band sta chiudendo questo 2021 meglio di qualsiasi aspettativa anche solo immaginata prima del Festival di Sanremo. E questo filotto, che include oltre al successo mondiale delle canzoni, con Beggin' in testa, anche le ospitate da Jimmy Fallon e Ellen DeGeneres e l'apertura ai Rolling Stones, non poteva chiudersi meglio, in attesa, comunque, dei risultati agli American Music Awards, dove sono nominati come "Favorite Trending Song" sempre per Beggin'. La band si è imposta con il proprio rock nel mondo, portando l'Italia dove non era mai arrivata e facendolo con una notevole crescita costruita in questi anni, lavorando molto sulla propria musica – debaroccandola – e anche sulla propria immagine.