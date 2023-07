Morte Sinead O’Connor, Billy Corgan: “L’hanno distrutta per quella foto del Papa” Tantissimi gli artisti, così come la gente comune, che in queste ore stanno riempiendo i social media di condoglianze e tributi per Sinead O’Connor. Billy Corgan: “L’hanno distrutta per aver strappato quella foto del Papa”

La morte di Sinéad O'Connor all'età di 56 anni ha provocato uno scossone nel mondo della musica. Tantissimi gli artisti, così come la gente comune, che in queste ore stanno riempiendo i social media di condoglianze e tributi. La canzone più diffusa è ovviamente quella per cui l'artista era ricordata: Nothing Compares 2 U. La ballata che Prince scrisse per i suoi The Family ma che l'artista irlandese riuscì a portare al successo. Tra gli artisti che le hanno regalato un pensiero: Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, il rapper ICE T, i Garbage, Tim Burgess. Anche Conor McGregor ha ricordato l'artista. In Italia, Emma Marrone ha pubblicato una stories con la canzone più celebre dell'artista. Proprio Billy Corgan fa riferimento diretto a quando strappò in diretta la foto di Papa Giovanni Paolo II in segno di protesta contro le accuse di pedofilia nella Chiesa cattolica degli Stati Uniti.

Le reazioni alla morte di Sinead O' Connor: da Billy Corgan a Emma Marrone

Billy Corgan, leader degli Smashing Pumpkins: "Fieramente onesta, dolce e divertente, aveva talento in modi che non sono sicuro li capisse completamente. Ma Sinead è unica come una figura della nostra generazione perché è sempre stata fedele alla voce penetrante dentro e fuori. E per questo la ammirerò e la rispetterò sempre. E non dimenticate mai che è stata cancellata per un atto di semplice resistenza. Il suo crimine? Strappare una foto". Il riferimento è al controverso gesto contro la Chiesa cattolica al Saturday Night Live del 1992, quando strappò la foto di Giovanni Paolo II per protestare contro le accuse di pedofilia nella chiesa degli Stati Uniti d'America.

Il gruppo dei Garbage l'ha ricordata così: "Abbiamo il cuore spezzato. Questo mondo disgustoso l'ha spezzata e ha continuato a spezzarla. Buona fortuna cara fragile colomba. Grazie per tutta la bellezza e tutti i saggi insegnamenti che ci hai offerto. Non ti auguro altro che pace e ti amerò per sempre".

Anche il rapper Ice T e il musicista Tim Burgess hanno ricordato l'artista. La nostra Emma Marrone, invece, ha pubblicato la canzone Nothing Compares 2 U in una storia Instagram