È morta Sinead O’Connor, la leggenda della musica aveva 56 anni

È morta Sinead O'Connor. La cantante irlandese è morta a 56 anni dopo una lunga battaglia contro i suoi problemi mentali. L'interprete nata a Dublino ha pubblicato nella sua lunga carriera dieci album in studio. La sua canzone più celebre è Nothing Compares 2 U, singolo numero uno al mondo nel 1990. Nel 2018, la conversione all'Islam adottando il nome di Shuhada’ Davitt. La notizia della morte arriva un anno dopo il suicidio di Shane, uno dei suoi quattro figli, morto nel 2022.

La carriera di Sinead O'Connor

L'esordio nel mondo della musica arriva nel 1985 con il suo primo album che però verrà pubblicato solo nel 1987: "The Lion and The Cobra". In quel disco appare anche una giovanissima Enya che recita in gaelico alcuni passi della Bibbia nel brano "Never get old". L'enorme popolarità arriva nel 1990 con il singolo Nothing Compares 2 U, incluso nell'album I Do Not Want What I Haven't Got. Il brano era stato composto da Prince e affidato ai The Family, ma fu un grande insuccesso. Fu la reinterpretazione di Sinead O'Connor a dare luce a quella fantastica canzone. Proprio l'album ottenne un grande successo di riflesso: 7 milioni di copie vendute.