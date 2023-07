Nothing Compares 2 U, storia e significato della canzone capolavoro di Sinead O’Connor La storia e il significato di Nothing Compares 2 U, la canzone capolavoro e simbolo della grande carriera di Sinead O’Connor.

La morte di Sinead O'Connor ci riporta con la mente a quella che è la sua canzone più celebre. Perché Nothing Compares 2 U è senza alcun dubbio una canzone iconica, che riesce da sola a rappresentare una stagione della musica molto chiara e definita, quella del 1990, e che nella stagione della vita di ognuno di noi rappresenta un momento personale, intimo. È proprio questo che fanno le canzoni. In particolare questa non l'avremmo mai conosciuta così com'è se non fosse stata per la cantante morta il 26 luglio 2023 a soli 56 anni. Il brano, infatti, era stato scritto da Prince per i The Family, la band che diede il via alla sua carriera. La canzone, però, non riscosse il successo sperato. Arrivò questa versione, che tutti conoscono, e il resto è appunto storia.

Il significato della canzone e l'interpretazione di Sinead O'Connor

L'interpretazione di Sinead O'Connor ha reso questa canzone unica. La sua interpretazione struggente fece sì che la sua versione di "Nothing Compares 2 U" divenne un successo internazionale, raggiungendo la vetta delle classifiche in molti paesi e rimanendo al primo posto della Billboard Hot 100 per diverse settimane. Il significato della canzone rappresenta la fine di un amore, esprime i sentimenti di nostalgia ma anche di consapevolezza da parte di chi è stato lasciato.

Il video di Nothing Compares 2 U

Il video di Nothing Compares 2 U è uno dei più riconoscibili di sempre. Quel primissimo piano su sfondo nero rese estremamente popolare il volto di Sinead O'Connor da associare alla sua fantastica voce. Il video contribuì anche alla popolarità di MTV.

Il testo

It's been seven hours and 15 days

Since you took your love away

I go out every night and sleep all day

Since you took your love away

Since you been gone, I can do whatever I want

I can see whomever I choose

I can eat my dinner in a fancy restaurant

But nothing

I said nothing can take away these blues

‘Cause nothing compares

Nothing compares to you

It's been so lonely without you here

Like a bird without a song

Nothing can stop these lonely tears from falling

Tell me baby, where did I go wrong?

I could put my arms around every boy I see

But they'd only remind me of you

I went to the doctor, guess what he told me

Guess what he told me

He said, "Girl you better try to have fun, no matter what you do"

But he's a fool

‘Cause nothing compares, nothing compares to you

All the flowers that you planted mama

In the back yard

All died when you went away

I know that living with you baby was sometimes hard

But I'm willing to give it another try

Nothing compares

Nothing compares to you

Nothing compares

Nothing compares to you

Nothing compares

Nothing compares to you