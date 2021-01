Morgan litiga con i suoi fan. Il cantante, dopo la polemica scatenata all'indomani della sua esclusione da Sanremo 2021, non sembrerebbe voler placare le acque. E in un gruppo su Facebook creato da una sua fanbase proprio per il cantante, Morgan taglia corto e annuncia la sua intenzione di chiuderlo, tramite il suo profilo privato (e chiuso a chi non è tra gli amici, tra l'altro). Mandando a quel paese tutti coloro che non vorranno più seguirlo:

Chiuderò questo gruppo per irriconoscenza. Coloro i quali intendono proseguire nell'interesse verso il mio operato sapranno come organizzarsi e dove trovarmi, gli altri vadano pure a quel paese (che gli somiglia tanto, canterebbe Battiato e scriverebbe Sgalambro dopo aver letto Baudelaire.

Morgan escluso da Sanremo 2021

Ad aizzare gli animi era stata, lo scorsi dicembre, la notizia della sua esclusione dal Festival di Sanremo 2021. Morgan, uno delle figure più note ma anche controverse del panorama musicale italiano, si era reso protagonista dell'edizione del 2020 del Festival, con la sua esibizione provocatoria in coppia con Bugo, sfociata in un vero e proprio caso mediatico. Escluso dalla finale di Sanremo Giovani, a poche ore dalla diretta, Morgan era aveva deciso di indirizzare una lettera aperta ad Amadeus, parlando chiaro e spiegando di essere stato "cacciato come un criminale" e criticando la sua scelta di "dare spazio e visibilità a chi ha goduto subdolamente e ha beneficiato della mia presenza e della mia forza, cioè Bugo".

Amadeus ha scelto Bugo

Durante la conferenza stampa del programma di Capodanno, Amadeus ha toccato l'argomento Sanremo, parlando anche della polemica che lo ha visto coinvolto con Morgan e per la partecipazione di Bugo tra i Big anche quest’anno. Il conduttore ha spiegato di non aver mai promesso a Morgan la partecipazione al Festival. "Ho scelto di chiamare Bugo nel cast del festival di Sanremo per la sua canzone, non come risarcimento per l'esclusione dell'anno scorso" ha spiegato il conduttore, che ha anche parlato dell'esclusione di Morgan: "Morgan l'ho voluto personalmente io ad AmaSanremo. Ma non gli avevo fatto nessuna promessa su una eventuale partecipazione al festival. Aveva ricevuto un invito a farmi ascoltare delle canzoni, come è nelle prerogative del direttore artistico. Ma poi valuto in base ai miei gusti e alla mia idea di Sanremo".