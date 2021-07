Mille di Fedez, Lauro e Berti arriva in testa anche in radio, dei Maneskin, invece, nessuna traccia Dopo una lunga rincorsa “Mille”, la canzone di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti è riuscita a raggiungere la prima posizione della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Il brano, che in questo primo scorcio d’estate è senza dubbio la hit del momento si mette alle spalle Coldplay e Garrix.

A cura di Francesco Raiola

Dopo una lunga rincorsa "Mille", la canzone di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti è riuscita a raggiungere la prima posizione della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Il brano, che in questo primo scorcio d'estate è senza dubbio la hit del momento è riuscita, dopo quelle Spotify e FIMI, a conquistare anche il cuore delle radio nazionali, conquistando un paio di posizioni rispetto alla settimana precedente e portandosi al primo posto, sorpassando "Higher Power", la canzone dei Clkdplay che occupava la testa della classifica la settimana scorsa e "We are the people", la canzone di Martion Garrix con Bono Vox e The Edge degli U2 che spinta anche dall'Europeo di calcio, di cui era colonna sonora, da settimane navigava nelle parti alte della classifica.

Oltre 60 milioni di ascolti per Mille

Era senza dubbio uno dei risultati che ci si aspettava raggiungesse in breve tempo, dal momento che la canzone cantata da Fedez, Lauro e da Orietta Berti è una delle più ascoltate dell'estate, con oltre 60 milioni di ascolti tra video e streaming. La canzone, infatti, da quattro settimane è in testa alla speciale classifica dei singoli FIMI e nella Top 3 della Top 50 di Spotify, oltre ad essersi già aggiudicato un disco di platino. Su Spotify la canzone conta 26 milioni di stream, mentre il video – diventato anch'esso già un piccolo cult – di cui Giulio Rosati ha curato la regia per Maestro Production ha raccolto quasi 33 milioni di views in un mese.

Maneskin fuori dalla top 50

Nella top 10 della classifica Earone – ma neanche andando indietro fino alla 50 – non ci sono i Maneskin, che stanno conquistando il mondo con "I wanna be your slave" – di cui è uscito da poco uscito un video che è già record – e "Beggin'" oltre a "Zitti e buoni". C'è, però Marco Mengoni, quarto in classifica con "Ma stasera", seguito dal solito Ed Sheeran con "Bad Habits", quinto. In sesta posizione c'è "Never Going Home" di Kungs, seguito da "Love again" di Dua Lipa, "We Could Be Dancing" del dj francese Bob Sinclar (feat. Molly Hammar), "Mohicani" dei Boomdabash e Baby K, mentre in decima posizione c'è "Run" dei OneRepublic.