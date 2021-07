I Maneskin con I wanna be your slave superano il record di Ghali su Youtube in sole 12 ore Bastano poco più di 12 ore ai Maneskin per battere i record di views in 24 ore – che apparteneva a Cara Italia di Ghali – per un video italiano su Youtube e totalizzare 4.4 mln di visualizzazioni. La band formata da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, infatti, ha pubblicato l’attesissimo video di “I wanna be yout slave”.

A cura di Francesco Raiola

Bastano poco più di 12 ore ai Maneskin per battere i record di views per un video italiano – apparteneva a Ghali con Cara Italia – su Youtube e totalizzare 4.4 mln di visualizzazioni. La band formata da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, infatti, ha pubblicato l'attesissimo video di "I wanna be yout slave", la canzone che dopo "Zitti e buoni" ha confermato i Maneskin come una delle band più popolari all'estero di sempre. La canzone era riuscita a scalare le classifiche europee, della Gran Bretagna, arrivando fino a quelle americane, sfruttando l'onda della vittoria all'Eurovision della band italiana e quella di un album che conteneva un po' di canzoni in inglese. Con 43 milioni di ascoltatori al mese su Spotify, i Maneskin sono diventati un vero e proprio fenomeno mondiale, giocandosi posizioni con artisti come Beyoncé, Taylor Swift e BTS.

I numeri di I wanna be your slave

In attesa di comprendere quale saranno i numeri a 24 ore dalla messa in onda, la band può già esultare per aver superato – sono passate circa 14 ore – il numero di visualizzazioni massime fatte da un video italiano in 24 ore. Il record, infatti, apparteneva a Ghali che nel 2018 era riuscito a superare tutti con "Cara Italia" che in una giornata aveva collezionato un totale di 4.2 milioni di visualizzazioni in 24 ore, con 226mila ‘mi piace’ in 24 ore e 19mila commenti totali. Numeri impressionanti che, a guardarli paragonati ai Maneskin vengono ridimensionati di molto. Sia chiaro, è la band rock a essere un unicum nel panorama, quindi difficilmente sarà possibile scalzarli, anche perché in 14 ore hanno collezionato 4.4 mln di views, 850 mila like e circa 50 mila commenti.

Perché I wanna be your slave e non Beggin'

L'uscita di "I wanna be your slave" era il passo successivo, c'era bisogno di tornare con un video nuovo e ovviamente, quella era la scelta più ovvia, visto che è la seconda canzone più ascoltata della band, con circa 180 milioni di visualizzazioni, superata solo da Beggin' che ha superato i 200 milioni di stream su Spotify, diventando la loro canzone più ascoltata, facendo capolino anche nella top 5 della classifica americana dei singoli. Ma farne un video sarebbe stata una forzatura, essendo la canzone una cover che la band suonò prima durante la loro partecipazione a X Factor e poi inclusa nel primo EP del 2017 "Chosen".

In attesa delle nuove classifiche settimanali, i Maneskin possono vantare il ritorno al primo posto della classifica italiana