L'autopsia sul corpo di Michele Merlo ha confermato quanto già si sospettava nei giorni scorsi, ovvero che l'ex cantante di Amici è morto a causa di una grave emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante. Lo hanno confermato Matteo Tudini, il medico legale nominato dal pubblico ministero Elena Caruso e il professor Antonio Cuneo, direttore dell’Ematologia dell’ospedale Sant’Anna di Cona (Ferrara) che hanno eseguito l'esame autoptico sul corpo del cantante. Ora, però, gli inquirenti, dopo aver aperto un'inchiesta per omicidio colposo, vogliono indagare meglio per quanto riguarda eventuali responsabilità – negligenze e imperizie – da parte dell'ospedale di Vergata, dove il ragazzo si recò per i dolori alla testa che sentiva e se prima di quello si era rivolto a qualche altro medico per capire il perché dei dolori che provava.

Merlo si è rivolto ad altri medici?

Prima di recarsi la prima volta al Pronto Soccorso Merlo stava già male e il Resto del Carlino spiega che gli inquirenti vogliono capire se si fosse rivolto ad altri medici per capire quello che aveva: "Ciò che gli inquirenti vogliono chiarire, per non lasciare nulla al caso, è proprio se prima di mercoledì 2 giugno l’ex cantante di Amici possa essersi rivolto ad altri camici bianchi per capire il perché del suo malessere". Dopo un'inchiesta interna l'Ausl di Bologna ha ritenuto che Merlo fosse stato assistito nella maniera più adeguata, spiegando cosa successe quel giorno, dall'arriva del cantante in Pronto Soccorso fino alla visita col Medico di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), il quale "effettuata l'anamnesi, visitava il paziente riscontrando un quadro patologico dell'apparato faringeo, prescrivendo quindi un farmaco antibiotico".

In attesa della salma per i funerali

Intanto la famiglia di Merlo continua a cercare di venire a capo di eventuali responsabilità per la morte del figlio spiegando di voler indagare "Se ci sono responsabilità per la morte di Michele, se tutto questo dolore si poteva evitare". Il prossimo passo, però, sarà quello di ottenere il nulla osta per poter riavere indietro la salma di Merlo e per poter "poi procedere con lo straziante ultimo saluto" come ha detto l'avvocato Marco Antonio Dal Ben. Nei prossimi giorni, quindi, potrebbe anche essere reso noto quando si terranno i funerali di Merlo.