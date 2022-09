Michael Bublé vicino a lasciare la musica: “Non mi interessa più, voglio fare il papà” La priorità di Michael Bublè sono cambiate e adesso il cantante, star mondiale e marito di Luisana Lopilato, ammette che gli piacerebbe lasciare la musica: “Mi piacerebbe fare il papà”.

A cura di Stefania Rocco

Dal 2019 la vita di Michael Bublè è cambiata. Il cantante, star internazionale e marito di Luisana Lopilato, ha affrontato una prova difficilissima: la malattia del figlio Noah. Adesso il piccolo sta bene, il cantante e la compagna sono diventati genitori per la quarta volta e sono riusciti a recuperare la serenità familiare, ma quel periodo così doloroso ha aiutato l’artista a rivedere il suo ordine di priorità. E nella sua lista la musica non viene al primo posto.

Michael Bublè: “Non penso più di amare il mio lavoro quanto i colleghi”

Apparendo nell’episodio di That Gaby Roslin Podcast trasmesso lunedì 5 settembre, il cantante si è confrontato Gaby Roslin cui ha confessato di non avere più la stessa voglia di fare musica che in passato. Per questo motivo, starebbe pensando di abbandonare la sua carriera e dedicarsi alla musica a tempo pieno:

Ci ho pensato e credo di non amare più il mio lavoro quanto te. Mi sto avvicinando al pensiero che forse posso lasciare e essere solo un padre. Ho questa immagine nella testa di me in un campo con i miei figli e i figli di Ed Sheeran. Ci stiamo solo abbracciando, facendo uhm picnic e ubriacandoci”.

Michael Bublé: “Il coraggio di lasciare davvero per essere padre”

Bublé ha quindi riflettuto sul numero di volte durante cui qualsiasi genitore immagina di abbandonare il lavoro per potersi dedicare solo ai suoi figli: “Voglio dire, non lo facciamo mai davvero. Pochissimi di noi sono davvero tanto coraggiosi”. Una riflessione che Bublé sta coltivando da tempo e che potrebbe presto spingerlo ad abbracciare un percorso nuovo, lontano da musica, concerti e continui viaggi in giro per il mondo. A casa, con i suoi figli, il posto in cui sembrerebbe davvero voler stare. Tanto da ammetterlo in pubblico, nel corso di un'intervista. Un altro modo per rendere reale il passo che sta meditando di compiere.