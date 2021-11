Marracash, chi sono le persone sulle cover di “Noi, Loro e Gli Altri”: da Elodie ai genitori Dopo l’annuncio a sorpresa del nuovo disco di Marracash “Noi, Loro e Gli Altri”, andiamo a scoprire chi sono le persone presenti sulle tre immagini di copertina.

A cura di Vincenzo Nasto

A poche ore dal nuovo disco di Marracash "Noi, Loro e Gli Altri", a far parlare il web è sicuramente la scelta visual del progetto, anche attraverso la comunicazione social condotta negli ultimi giorni tra il profilo Instagram del cantante e quello di Rolling Stone, dove il rapper di Barona ha annunciato l'album. Tre cover che rappresentano il nuovo disco, tre immagini iconiche scelte dall'autore di "Persona", che rimandano a tre temi: la famiglia, il lavoro e la società. Ha fatto scalpore su tutti la presenza di Elodie al fianco del cantante milanese, soprattutto dopo le foto che la interessano con il modello di Armani ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi Davide Rossi. Una scelta che viene testimoniata soprattutto dalle parole di Elodie nell'intervista, in cui ammette di essere stata una parte centrale nella costruzione del nuovo progetto.

Nella cover ufficiale dell'album, che propone la famiglia Rizzo al suo completo, spiccano su tutti le presenze di Elodie e Paola Zukar. Proprio partendo da sinistra, Paola Zukar rappresenta tutto il percorso musicale di Marracash, una manager in grado di corrompere il passare del tempo, rimanendo una figura centrale nel panorama discografico italiano. La manager di Fabri Fibra, Marracash, Clementino, Madame e del produttore Kina rappresenta la continuità nelle opere del rapper milanese, una figura associabile a un componente della famiglia. Al suo fianco appaiono i genitori di Marracash, famiglia proveniente dalla Sicilia, direttamente da Nicosia, trasferitasi nei primi anni '90 a Milano, quartiere Barona. Al loro fianco c'è Elodie, la cantante romana divenuto il nuovo volto femminile del pop italiano grazie a progetti del calibro di "This is Elodie". Dopo Marra, a entrare nella famiglia Rizzo c'è anche il suo miglior amico, mentre al suo fianco si staglia uno dei produttori italiani di maggior successo: stiamo parlando di Marz, che oltre a curare i lavori di Ernia, si è occupato della produzione intera di "Persona" dello stesso Marracash. Le ultime figure che si notano sulla destra, a chiudere la famiglia Rizzo, sono il fratello Mirko con sua moglie e i due figli.

Loro di Marracash

Meno note alla luce dei palcoscenici potrebbero sembrare i volti apparsi nella seconda immagine pubblicata sul profilo Instagram di Marracash. Non è altro che tutto lo staff di Universal, in particolare della sezione Island Record diretta dal produttore discografico molfettese Jacopo Pesce, una delle figure centrali della musica urban in Italia. Una foto che rappresenta il mondo degli affari discografici, con tutto lo staff che ha accompagnato e accompagnerà la pubblicazione di "Noi, Loro e Gli Altri". Da sinistra appare la rappresentante dell'ufficio legale Antonella Marra con il presidente di Universal Alessandro Massara. Dietro invece il direttore finanziario Daniele Martini, mentre alla sua destra, proprio dietro le spalle di Marracash appare Massimo Battaglia. Alla fine della fila superiore, sprovvisto di giacca Alessandro Calzato, un altro operatore dell'ufficio legale, mentre alla destra di Marracash appare Jacopo Pesce. Proprio questa figura sembra aver rivoluzionato la distribuzione della musica urban in Italia, con Island che conta artisti del calibro di Sfera Ebbasta, Gué, Ernia, Elodie ed Elisa, senza dimenticare Rkomi, Mahmood e Luché.

Il riferimento a Kendrick Lamar

Arrivati alla ultima visual dell'album "Noi, Loro e Gli Altri", Marracash appare schierato da solo, in direzione opposta alle persone che lo accentrano. In una folla di pubblico che guarda in avanti, il rapper volge il suo sguardo in alto, a favore di camera. Questa immagine sembra essere un chiaro riferimento a una delle superstar del panorama hip hop americano: Kendrick Lamar. Il rapper nel 2017 ha pubblicato il suo ultimo album "DAMN.", e nella presentazione di uno dei primi singoli del disco "HUMBLE.", l'artista di Compton scelse di proporre una foto molto simile. Anche in riferimento al video ufficiale di "HUMBLE.", l'idea dell'artista in mezzo alle persone, per raccontare i loro disagi nella società, sembra poter essere indossata anche dal rapper di Barona, che come ha annunciato in un'intervista, scaverà non più solo a fondo dentro sé stesso, ma anche dentro i "mali" della società. Un ruolo sociale, che al nativo di Compton è valso, anche grazie al successo internazionale di "Damn", la vittoria del premio Pulitzer.