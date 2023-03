Mare fuori conquista anche Gianni Morandi, l’artista canta ‘O Mar For su TikTok Anche Gianni Morandi stregato da Mare fuori. Il cantante ha postato sui suoi social un video in cui canta “‘O mar for”.

A cura di Redazione Music

Anche Gianni Morandi è stato stregato da Mare fuori, come dimostra uno dei suoi ultimi video postati sui suoi canali social. Un successo incredibile tra i giovanissimi, ma Mare Fuori ha conquistato una fetta importante del proprio pubblico anche al di fuori di quel target. Sono stati milioni le persone che non si sono perse una puntata della serie targata Rai che racconta la storia di alcuni detenuti minorenni e personale carcerario che vivono all'interno dell'IPM (istituto penitenziario minorile) di Napoli, un istituto che si ispira al carcere minorile di Nisida. La serie – di cui è già stata programmata la quarta stagione – ha avuto un'esplosione di popolarità soprattutto quando, con la terza stagione, è approdata su Netflix, moltiplicando il proprio pubblico.

A quel punto è diventato un vero e proprio fenomeno di costume, anche grazie a un'accurata colonna sonora che ha caratterizzato alcuni dei personaggi, da Matteo Paolillo che interpreta Edoardo a Cardiotrap (Domenico Cuomo) e Crazy J (Clara Soccini) tra gli altri, con tra i protagonisti anche Gennaro della Volpe, Don Salvatore nella serie e Raiz nella storia della musica italiana, dove è stato protagonista con gli Almamegretta. Ma la canzone che fa da tema principale "‘O mar for" è diventata un caso a parte e ha raggiunto anche Gianni Morandi, uno degli artisti più attenti alle nuove tendenze e all'utilizzo giusto dei social.

Proprio il cantante ha voluto mostrare la sua vicinanza alla serie postando sui suoi canali social un video in cui si mostra mentre, camminando in un prato, canta "‘O mar for". Il cantante ha nella mano il cellulare che manda la canzone e lui ci canta sopra. Nella didascalia ha taggato proprio Paolillo e Stefano Lentini, autore della colonna sonora della serie. Tra i commenti è arrivata anche Carolina Crescentini che in Mare fuori interpreta la direttrice dell'Istituto Paola Vinci: tanti cuori per Morandi. Il successo della canzone è dato anche dai numeri crudi, visto che su Spotify il brano ha raggiunto i 27 milioni di stream a cui si aggiungono i 30 milioni del video su Youtube. Un successo clamoroso aumentato anche da altre canzoni come "Origami all'alba", "Ddoje mane" e "Tic Toc".