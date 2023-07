Marco Mengoni chiude il cerchio e invita Ariete per duettare su Due Nuvole al Circo Massimo Sul palco del concerto al Circo Massimo di Roma, Marco Mengoni ha annunciato a sorpresa la nuova collaborazione con Ariete nel brano Due Nuvole, contenuto in Materia (Prisma). Qui testo e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Marco Mengoni e Ariete, foto di Comunicato Stampa

Il trionfo al Circo Massimo di Roma di Marco Mengoni sembra chiudere alcuni cerchi narrativi nella lunga carriera del cantante di Ronciglione: tra i più evidenti, il rapporto con il pubblico italiano che, per l'ennesima volta dopo la seconda vittoria al Festival di Sanremo, lo ha accolto come uno dei più amati interpreti della musica italiana. Sembra però, che siano stati chiusi anche linee più sottili, come quelle che collegano lo stesso Mengoni ad Ariete e Calcutta. I primi due, dopo essersi conosciuti nei backstage della kermesse musicale a febbraio, hanno realizzato il primo incontro musicale nelle scorse ore, cantando assieme sul palco del Circo Massimo il singolo Due Nuvole. La canzone, contenuta in Materia Prisma, è stata scritta da Calcutta, autore anche del brano presentato al Festival di Sanremo da Ariete: Mare di Guai. Qui il testo e il significato di Due Nuvole.

Il testo di Due Nuvole

Com’è strano rincontrarti ancora

a pensarci bene sembra che non sia

passata un’ora

sarà il tuo sguardo che mi spacca a metà

come quei jingle della pubblicità

Chissà se il fiore che ti ho regalato

(chissà se il fiore che ti ho regalato)

è dentro un libro o è tornato dentro a un prato

Io per paura non ti chiedo: “Che fai?”

se sei felice, se hai cambiato città

Non siamo stati due eroi

no, non lo saremo ma-a-a-ai

noi non siamo due eroi

noi saremo le nuvole

no, non saremo due eroi

no, non lo saremo ma-a-a-ai

noi non siamo due eroi

noi saremo le nuvole

E torno a casa alla solita ora

ma non riesco a dire neanche una parola

eri la strada verso il centro città

che la domenica si ri-affollerà

di notte (di notte)

Non siamo stati due eroi

(no, non siamo stati due eroi)

no, non lo saremo ma-a-a-ai

noi non siamo due eroi

noi saremo le nuvole

no, non saremo due eroi

(non saremo due eroi)

no, non lo saremo ma-a-a-ai

(non lo saremo mai)

noi non siamo due eroi

noi saremo le nuvole

Due nuvole, Due nuvole

Due nuvole, Due nuvole

Non siamo stati due eroi

(no, non siamo stati due eroi)

no, non lo saremo mai

(no, non lo saremo mai)

no, non siamo stati due eroi

noi saremo le nuvole

No, non saremo due eroi

(non saremo due eroi)

no, non lo saremo ma-a-a-ai

(non lo saremo mai)

noi non siamo due eroi

noi saremo le nuvole

due nuvole, due nuvole

due nuvole

nuvole

due nuvole

ah-ah

Il significato di Due Nuvole

Due Nuvole è un singolo pubblicato nell'album Materia (Prisma) di Marco Mengoni, scritto da Marta Venturini e Edoardo D'Erme, aka Calcutta e prodotto da E.D.D e Federico Nardelli. Il brano racconta l'incontro, dopo molto tempo, di due vecchi partner: l'imbarazzo iniziale e la nostalgia dei ricordi che riaffiorano sono gli elementi centrali della narrazione del brano. C'è qualcosa che non si è mai spento, come la curiosità su cosa prova l'altra persona dopo aver cambiato vita, ma il destino della coppia ormai sembra segnato. Meglio rimanere aggrappati alle nuvole, per guardare dall'alto ciò che accadrà.

L'esibizione di Mengoni ed Ariete al Circo Massimo

L'annuncio della collaborazione tra Marco Mengoni ed Ariete è arrivato proprio al Circo Massimo di Roma, durante il concerto dell'autore di Ronciglione. Dopo essersi conosciuti dietro le quinte del Festival di Sanremo, Mengoni aveva parlato così della giovane cantautrice di Anzio: "Ariete mi fa ammazzare dalle risate, la sento come una compaesana, credo che lei sia di Anzio, io sono della parte opposta del Lazio, però siamo comunque della stessa regione, abbiamo lo stesso accento, è divertente". Ariete diventa la quinta artista ad aver collaborato a Materia Prisma, dopo Elodie, Ernia, Jeson e i Kingdom Choir.