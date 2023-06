Marco Mengoni torna primo in classifica con Materia (Prisma) a cinque anni da Atlantico A cinque anni di distanza da Atlantico Marco Mengoni torna a conquistare la testa della classifica FIMI degli album grazie a Materia (Prisma).

A cura di Redazione Music

Marco Mengoni (ph Andrea Bianchera)

Marco Mengoni esordisce in testa alla classifica FIMI degli album più ascoltati della settimana con "Materia (Prisma)" terzo capitolo, quindi quello finale, della trilogia che ha visto anche "Materia (Terra)" e "Materia (Pelle)". Questo terzo capitolo segue mesi importanti per il cantante di Ronciglione che nel frattempo ha vinto il Festival di Sanremo con Due vite" e ha partecipato all'Eurovision per l'Italia piazzandosi al quarto posto e migliorando il settimo che conquistò, dieci anni fa, con "L'essenziale" e fuori con una delle canzoni tormentoni di questo periodo, ovvero "Pazza musica" con Elodie. Questo terzo Materia è il primo a esordire in testa alla classifica, motivo di soddisfazione in più per Mengoni, dopo i due secondi posti degli album precedenti. Era da "Atlantico", infatti, nel 2018 che Mengoni non finiva in testa alle classifiche, pur difendendosi sempre al meglio.

Questo nuovo album rappresenta i vari colori del Mengoni attuale, per questo la scelta del prisma come titolo. Non era scontato, nonostante il periodo positivo dal quale veniva, vedere Mengoni in testa alla classifica, nella settimana di uscita anche di un album molto atteso come "Innocente" di Baby Gang, tra gli album d'esordio più ascoltati al mondo su Spotify nel primo weekend di uscita. Mengoni riesce a mettersi alle spalle esordi attesi e album che da settimane spadroneggiano, così a chiudere il podio c'è "Il coraggio dei bambini – Atto II" di Geolier, mentre in quarta posizione c'è "Effetto notte" di Emis Killa, seguito da "Voglia di vivere" di Angelina Mango, pubblicato da Latarma, che fa anche da management allo stesso Mengoni. Chiudono la top 10 "Sirio" di Lazza, "Innamorato" di Blanco, due album appena usciti come "facendo faccende" di Mambolosco" e l'ep omonimo di Wax, finalista di Amici, mentre in decima posizione c'è "Io non ho paura" di Ernia.

Mengoni è protagonista anche con l'ultimo singolo, ovvero quella "Pazza musica" che lo vede in radio con Elodie, nel pezzo candidato a combattere per quella classifica tutta estiva dei tormentoni. Un duetto inaspettato, che in poco tempo ha conquistato ascolti e radio, dove ha esordito in quarta posizione, alle spalle solo di Blanco e Mina, Ed Sheeran e i The Kolors. A breve partirà anche il tour in Italia con la data zero a Bibione (17 giugno) prima di toccare le città di Padova (20 giugno), Salerno (24 giugno), Bari (28 giugno), Bologna (1 luglio), Torino (5 luglio), Milano (8 luglio), fino al gran finale live il 15 luglio al Circo Massimo a Roma.