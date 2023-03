Marco Mengoni pubblica Let It Be, nella versione di Sanremo 2023 con i The Kingdom Choir Marco Mengoni ha estasiato il pubblico di Sanremo 2023 con Let it be dei Beatles in collaborazione dei The Kingdom Choir, e ora pubblica la versione ufficiale.

A cura di Vincenzo Nasto

Marco Mengoni e The Kingdom Choir 2023, foto di LaPresse

Marco Mengoni ha deciso di pubblicare la sua versione di Let it be, singolo iconico dei Beatles e ultima traccia del gruppo prima della separazione nel 1970: presentata per la prima volta sul palco di Sanremo 2023, è stato uno dei punti di forza della candidatura alla vittoria finale della kermesse per l'autore di Ronciglione. Nella quarta serata del Festival, quella dedicata alle cover e ai duetti, la voce straordinaria di Mengoni è stata accompagnata dai The Kingdom Choir, il gruppo gospel britannico fondato nel 1999 da Karen Gibson. Solo 24 ore fa, Mengoni ha pubblicato sul suo profilo TikTok, piccole tracce di ciò che sarebbe accaduto a mezzanotte: immagini e video di backstage delle fasi di registrazione del singolo, che nelle ultime ore è stato pubblicato su tutte le piattaforme di streaming musicale.

L'esibizione di Marco Mengoni e i The Kingdom Choir con Let it be a Sanremo 2023

Marco Mengoni ha deciso di riallacciare il tessuto che lo connetteva al palco dell'Ariston, tanto caro a lui nello scorso mese, quando a 10 anni dalla sua ultima vittoria, lo ha visto trionfare al Festival di Sanremo 2023 con Due vite. Il brano con cui ha partecipato alla competizione però, è stata solo la base su cui il cantautore ha costruito la propria vittoria, arrivata anche grazie a grandi esibizioni e coinvolgimento del pubblico. Il suo percorso può essere raffigurato a quello di una cometa, mai veramente in competizione con gli altri, ma con sé stesso, anche grazie alla scelta azzeccata durante la serata delle cover e dei duetti. Mengoni infatti, ha voluto coinvolgere il gruppo gospel britannico The Kingdom Choir nella complessa operazione di re-making di Let it be, una delle ultime fotografie dei Beatles prima della separazione nel 1970, firmata da Sir Paul McCartney. Il cantante è riuscito a rapire il pubblico, anche grazie a un estrosità ed estensione vocale, che nel ritornello gli ha permesso di aggiudicarsi la serata. Mengoni e i The Kingdom Choir hanno poi allietato la platea con una seconda esibizione.

L'annuncio con il video in studio su TikTok

Dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2023, in molti si son chiesti se questa versione del brano dei Beatles sarebbe poi diventata qualcosa di unico, di suo, magari inserita in un progetto ufficiale. Solo 24 ore fa poi le prime immagini su TikTok: sul suo profilo ufficiale appariva Mengoni impegnato a registrare il ritornello in crescendo del brano. Da mezzanotte, come annunciato nella didascalia, Let it be con i The Kingdom Choir entra a far parte del repertorio discografico di Mengoni, con la pubblicazione del brano su tutte le piattaforme. Un sogno realizzato per il cantante nato a Ronciglione, che aveva svelato prima del Festival: "Let it be è un inno ad andare avanti, una canzone non canzone, è un brano che abbraccia il mondo, una sorta di preghiera, in questo abbraccio collettivo ho scelto di duettare col coro. Avrei chiesto a Paul McCartney di cantare con me, ma credo che abbia altro da fare, però mi farebbe piacere che ascoltasse la mia versione".