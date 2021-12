Maneskin senza freni, un miliardo di stream per Chosen e top 50 per NME I Maneskin sono nella top 50 di NME, una delle riviste musicali più prestigiose al mondo, I wanna be your slave e raggiungono un miliardo di stream con Chosen.

A cura di Redazione Music

I Maneskin durante gli AMA (ph by Kevin Winter/Getty Images for MRC)

I Maneskin stanno annunciando una serie di partecipazioni a festival importanti in giro per il mondo. La band italiana chiude questo 2021 guardando anche al 2022, alla primavera e all'estate del prossimo anno quando suonerà in alcuni dei festival più importanti, a dimostrazione di come la coda lunga del successo continui anche in prospettiva. Intanto è ora di classifiche annuali e la band riesce a entrare anche in una speciale top 50 delle migliori canzoni dell'anno per una delle riviste musicali più prestigiose.

I wanna be your slave nella top 50 di NME

NME, infatti, che da mesi dedica articoli alla band italiana, non nascondendone il suo apprezzamento, infatti, ha stilato la classica classifica delle cinquanta canzoni più belle dell'anno. Al numero 37 hanno inserito "I wanna be your slave", ovvero la canzone della band più ascoltata dell'anno dopo "Beggin'" la hit da quasi 800 milioni di stream che, però, era stata pubblicata nel 2017 e inserita nell'EP "Chosen". "I wanna be your slave", quindi, è stata inserita da NME, storica rivista inglese di musica, tra le cinquanta canzoni dell'anno: il brano è senza dubbio uno di quelli che meglio caratterizza – anche più di Beggin' – il nuovo percorso della band formata da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan che, tra l'altro, ne ha anche pubblicata una versione assieme a Iggy Pop: "I Måneskin sono entrati nel 2021 in relativa oscurità, prima che il loro glam rock sessuato e disinvolto prendesse d'assalto l'Eurovision (…) ma la vera fama è arrivata dopo – scrive NME -. Dimostrando che sono molto più di un espediente Eurotrash – e ‘I Wanna Be Your Slave' ha dimostrato la loro vera vittoria. Un'ode ringhiante, punk-metal, NSFW (…) che ha anche ottenuto il sigillo di approvazione da Iggy Pop (…). Rimette davvero la lussuria nella vita". Intanto la canzone ha quasi raggiunto il mezzo miliardo di stream su Spotify.

Un miliardo di stream per Chosen

A proposito di Chosen, poi, la band fa sapere che il primo Ep della band, quello pubblicato subito dopo il secondo posto ottenuto a X factor e che conteneva, appunto, "Beggin'" ha raggiunto il miliardo di stream, trainata probabilmente anche dagli 800 milioni di stream della canzone che poco dopo la vittoria della band all'Eurovision è esplosa in maniera virale grazie ad alcune challange su TikTok, diventando quella più rappresentativa per la band nel mondo,. Ancora oggi è al primo posto nella classifica alternativa delle canzoni più trasmesse dalle radio americane e 32a nella top 100 dei singoli.